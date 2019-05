Le 15 juin, on encourage l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes Carignanois

Au mois de juin qui s'amorcera dans quelques jours, des milliers enfants de 5 à 12 ans lanceront leur petite entreprise d’un jour devant leur résidence partout au Québec. Comme l'an dernier, la Ville de Carignan prendra part à l'édition 2019 de La grande journée des petits entrepreneurs. Comment? En encourageant ses jeunes citoyens à vivre une (première) expérience d’entrepreneuriat.

La municipalité supportera de nouveau cette année l’enthousiasme et la créativité de ses jeunes entrepreneurs en ouvrant les portes de son Centre multifonctionnel le samedi 15 juin de 10 h à 15 h pour la tenue de cette nouvelle édition de l'activité provinciale. L’objectif est d’aider ces petits créateurs à vivre une première expérience d’entrepreneuriat positive et leur donner une visibilité plus accrue auprès du public.

Développer l’envie d’apprendre et « d’entreprendre » chez les enfants est une opportunité d’accroître leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur confiance en eux. Ce samedi 15 juin, les citoyens intéressés pourront visiter les kiosques des jeunes idéateurs à l’extérieur, devant leur résidence, ou au Centre multifonctionnel entre 10 h et 15 h. Tous les goûts seront comblés!

Inscription

L’inscription est obligatoire pour participer au rassemblement. Il est possible de s’inscrire en ligne à petitsentrepreneurs.ca/inscription/ dès à présent. Il suffit de sélectionner le rassemblement de Carignan au bas du formulaire.

Pour les exposants du Centre multifonctionnel, la Ville s’assurera de prêter l’équipement requis (tables et chaises pliantes). Dépendamment du nombre de kiosques inscrits, une à deux tables par kiosque pourront être prêtées. L’espace alloué pour chaque kiosque est d’environ 10 x 10 pieds.