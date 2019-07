Un vent de nouveautés souffle sur la CCIVR

C’est jeudi le 27 juin dernier que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a tenu son assemblée générale de fin d’année à la Maison de la culture Villebon de Beloeil.

La présidente de la CCIVR Me Marie-Claude Duval, ainsi que Julie La Rochelle, directrice générale, ont débuté l’assemblée avec leur rapport de l’année 2018-2019. En plus de la vingtaine d’activités offertes, la Chambre a proposé à ses membres durant l’année des formations, cellules d’affaires, trousses de bienvenue et s’est impliquée dans différents comités.

« Quelle belle année nous avons eue! Une année marquée notamment par l’ouverture vers l’extérieur. Nous avons ouvert nos horizons et avons collaboré avec plusieurs forces vives du développement économique, mais aussi avec d’autres chambres de commerce et avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Nous sommes sur une belle lancée, et les gens ont répondu à l’appel, nous ne pouvons espérer qu’encore mieux pour l’an prochain », a affirmé Mme La Rochelle.

La directrice a profité de l’occasion pour souligner le travail colossal de Me Duval qui terminait son mandat de présidente de la Chambre. De plus, un membre du C.A, M. Jonathan Ledoux, ainsi qu’une membre impliquée au sein de divers comités, Mme Nancy Williams, se sont vus remettre une plaque pour leur implication bénévole.

C’est à huit clos que le conseil d’administration a procédé à l’élection du conseil exécutif, dont la nomination de M. Marc St-Pierre à titre de président. Afin d’assurer un bon transfert des connaissances, Me Duval, présidente sortante, a été nommée au poste de vice-présidente. M. Jonathan Maillette et Me Raphaëlle Olivier ont gardé leur poste respectif soit ceux de trésorier et secrétaire. Les administrateurs qui terminaient leur mandat ont tous renouvelé leur candidature et une nouvelle administratrice s’est jointe, soit Mme Nathalie Savard de la Maison Victor-Gadbois qui représentera les OBNL.

Finalement, la CCIVR a profité de l’occasion pour présenter ses nouvelles mission, vision et valeurs. La CCIVR est un regroupement de gens d'affaires ayant pour mission d'assurer le développement de saines entreprises et un milieu social fort par des rencontres d'affaires stimulantes, de l'aide et des outils aux entreprises et aux organismes, de la concertation entre les partenaires socioéconomiques et politiques, ainsi que des interventions concrètes au cœur des enjeux entrepreneuriaux.

Rassembleuse et lieu d'échange des forces entrepreneuriales, elle a pour vision une communauté socioéconomique diversifiée et prospère axée sur l'écoresponsabilité, l'innovation et la solidarité des gens d'ici. La CCIVR, selon la bonne gouvernance, est un organisme intègre, équitable, transparent, honnête et éthique. Elle a pour principales valeurs organisationnelles le respect, l'ouverture, la détermination, l'innovation et l'unité.

Sur la photo, le nouveau conseil d'administration 2019-2020 de la CCIVR, de gauche à droite à partir de la rangée du bas : Me Marie-Claude Duval, vice-présidente, Marc St-Pierre, président, Julie La Rochelle, directrice générale, Jonathan Ledoux, Yves Joyal, Nathalie Savard, David Lamoureux, Raphaëlle Olivier, secrétaire, Justine Alexandre, Jonathan Maillette, trésorier et Benoît Gariépy. Absent de la photo : Pierre-Olivier Dion.