Domo Prestige: un nouveau joueur dans le parc industriel de Chambly

Domo Prestige, une entreprise qui est reconnue comme leader dans l'industrie de l'électronique et de la domotique, prend une nouvelle direction. Fondée en 2009 par deux amis chevronnés en électronique, Jean-François Pelchat et Patrice Robidoux, Domo Prestige relocalisera, en 2020, ses locaux sur le territoire de la Ville de Chambly.

Elle s'installera dans un tout nouvel immeuble du parc industriel, pour y concentrer ses activités commerciales. L’entreprise dont la réputation n’est plus à faire y aménagera ses bureaux administratifs, sa salle de montre et son entrepôt afin de mieux desservir sa clientèle en constante croissance.

« Un nouveau départ s’imposait et l’opportunité d’élargir nos horizons s’illustrait très bien dans cette réalité. Notre nouvel emplacement nous permettra de bénéficier d’une plus grande latitude sur l'optimisation des opérations et sur les possibilités d'expansions futures », précise Jean-François Pelchat, copropriétaire et cofondateur.

En partenariat avec Le Groupe CIBS, une sommité dans le domaine de la construction, le bâtiment, représentant un investissement de 6 millions de dollars, permettra à Domo Prestige d’élargir ses champs d’activités dans un concept multi-locatif.

Bientôt en construction, l’édifice qui sera situé sur le boul. Industriel verra le jour au printemps 2020.