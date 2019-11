Le IGA Marché Lambert de Chambly, lauréat du prix Grande surface

L’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA), en partenariat avec le gouvernement du Québec et Aliments du Québec, a dévoilé le nom des gagnants du concours Les Aliments du Québec dans mon panier lors de la soirée d’ouverture de son 64e congrès annuel.

Dans le cadre de ce concours, plus de 120 partenariats détaillants-fournisseurs participants ont fait preuve de beaucoup de créativité –du 4 au 31 août dernier– afin de mettre de l’avant les produits locaux. Les duos devaient déployer en magasin une initiative conjointe de mise en marché d’un produit certifié Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec.

« La mise en place d’un kiosque avec des dindons vivants, de jeunes apiculteurs qui animent un magasin et une microbrasserie qui s’investit localement ne sont que quelques exemples des initiatives ayant permis aux trois partenariats gagnants de se démarquer cette année », a observé Marie Beaudry, directrice générale d’Aliments du Québec et présidente du jury.

Le prix dans la catégorie "Grande surface" remis au IGA Marché Lambert de Chambly

En partenariat avec les Éleveurs de volailles du Québec (pour le Dindon du Québec), le IGA Marché Lambert de Chambly a préparé, chaque semaine, des dégustations de différents produits à base de dindon : burger de dindon façon mexicaine, brochettes de dindon grillé yogourt épicé, sandwich Banh mi au dindon grillé, salade tiède de dindon grillé et rotinis au dindon grillé.

Les différents menus ont permis aux clients du magasin de connaître plusieurs recettes pour cuisiner le dindon. De plus, le magasin a également organisé plusieurs activités dont la présence d’un camion de rue pour faire déguster les produits, un kiosque avec des dindons vivants et la présence de Jimmy Sévigny conférencier-auteur bien connu du public.

Toutes ces activités ont permis d’avoir un impact direct sur les ventes en magasin et de mettre en valeur une protéine animale qui est moins bien connue de la clientèle du magasin. Ce fut un succès sur toute la ligne, puisque le Marché a reçu le prix "Grande surface".

Pierre-Alexandre Blouin, président-directeur général, Association des détaillants en alimentation du Québec a de son côté souligné : « Nous sommes très fiers des résultats du concours. En unissant leurs forces, les détaillants et leurs partenaires fournisseurs ont donné naissance à des stratégies créatives et efficaces pour attiser l’intérêt des consommateurs pour les produits certifiés par Aliments du Québec aux quatre coins du Québec. Tout le monde y gagne, les consommateurs et les entreprises. On espère voir ce concours prendre de l’ampleur dans le futur. »

