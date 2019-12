Trois nouveaux gestionnaires de la restauration nommés au CA de l’Association de restauration

L’Association Restauration Québec (ARQ) a annoncé la nomination de Nathalie Lehoux, des Restaurants Pacini inc. (La Prairie), à titre de vice-présidente de son conseil d’administration pour l’année financière 2019-2020. Danielle Beaulieu, de l’Hôtel Mortagne (Boucherville), fait également son entrée à titre d’administratrice et Martin Lévesque, du Traiteur Esprit Faim (La Prairie), a été nommé administrateur à nouveau. Ils appuieront dans ses fonctions Claudine Roy, de l’Auberge sous les arbres (Gaspé) qui a, quant à elle, été nommée présidente du CA.

Mmes Lehoux, Beaulieu et Roy, ainsi que M. Lévesque, pourront travailler de concert à faire avancer les nombreux dossiers qui préoccupent l’industrie actuellement, qu’il s'agisse de la pénurie de main-d’œuvre qui continue de sévir partout au Québec, de la consigne sur les contenants à usage unique, du partage des pourboires et bien d’autres. Leur expérience en tant que propriétaires ou gestionnaires sera un atout lorsqu’il sera temps d’expliquer la réalité de l’industrie.

L’ARQ pourra aussi bénéficier des connaissances des autres membres du conseil d’administration 2019-2020, soit : Hugues Philippin, du restaurant Chic Alors! (Québec), nommé secrétaire-trésorier, Yves Gravel, du restaurant La Maison François (Sainte-Thérèse), qui fait son entrée à titre d’administrateur, Éric Marin, du restaurant Chez Milot (Sainte-Adèle), Hugues Bélisle, des Bistro Pic Bois (Charlemagne et Mirabel), Tony Priftakis, des restaurants Buffet des Continents (Gatineau), également administrateurs et Alain Mailhot, président-directeur général de l’ARQ. Vincent Arsenault, des restaurants Tomate Basilic (Montréal et Repentigny), agira dorénavant à titre de président ex officio.