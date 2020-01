Chambre de commerce : départ de Marc Saint-Pierre

C’est "avec le cœur gros" que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu a annoncé le départ du président de son conseil d’administration, monsieur Marc St-Pierre.

Membre du conseil d’administration depuis 2018 et à la présidence de l’organisme depuis juin 2019, Marc St-Pierre a travaillé sur de nombreux dossiers importants à la CCIVR. Il a été impliqué dans plusieurs projets porteurs, dont la refonte des énoncés de mission, vision, valeurs. Après avoir longuement réfléchi à sa décision pendant le temps des fêtes, M. St-Pierre quitte pour des raisons personnelles, afin de prioriser sa famille et sa santé.

« J’ai tenu à être présent hier soir, au Cocktail du président, par respect pour les partenaires de la Chambre et de l’événement, de même que pour honorer le travail de la permanence et l’implication du conseil d’administration. Je tiens à assurer la Chambre de mon soutien continu à titre de grand partenaire annuel et de fier membre de cette magnifique organisation que j’ai eu le privilège de connaître de l’intérieur », a-t-il tenu à souligner.

Afin de permettre au conseil d’administration de maintenir toutes les activités et événements prévus au programme, Me Marie-Claude Duval, actuelle vice-présidente de l’organisme et présidente sortante, en assumera l’intérim. « Nous allons poursuivre le travail amorcé sous la présidence de Marc et suivrons le plan stratégique réalisé en 2019. Les bases de la CCIVR demeurent solides et nous avons de bien beaux projets déjà bien structurés en route », a affirmé Me Duval.

« Marc a inspiré la chambre par ses valeurs et sa grande humanité. Nous travaillerons à faire honneur à ces qualités si inspirantes, qu’il a su nous transmettre, » a pour sa part conclu Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.