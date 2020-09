Vallée-du-Richelieu: une campagne pour l'achat local dépasse son objectif

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a annoncé que sa campagne de financement participatif, qui se déroulait du 30 juillet au 28 août, permettra d’injecter 71 890 $ dans l’économie locale.

Cette campagne, nommée Choisir local, c’est gagnant, avait comme objectif de soutenir les commerces de la Vallée-du-Richelieu en vendant leurs cartes-cadeaux sur la plateforme La Ruche.

Les citoyens de la région ont démontré un bel élan de solidarité à travers cette campagne. Ce montant inclut le soutien financier de Desjardins qui séparera entre quatre organismes locaux un montant de 25 000 $ grâce au programme Du cœur à l’achat.

Bonification des cartes-cadeaux

La campagne a compté sur deux bonifications importantes qui ont fait une différence pour les commerces locaux. Une contribution de 5 000 $ de CAE Capital a été apportée à la campagne. Les cent premiers citoyens qui ont acheté une carte-cadeau de 100 $ durant la campagne ont reçu une carte-cadeau de 50 $ chez un restaurant participant. Seulement 10 jours après le lancement de la campagne, les 100 cartes-cadeaux bonifiées de CAE Capital s’étaient envolées.

Aussi, le fonds de relance de la CCIVR a servi à bonifier les cartes-cadeaux des citoyens. À l’achat d’une carte-cadeau de 20 $, elle était bonifiée et le citoyen recevait ainsi une carte-cadeau de 30 $ à dépenser chez un commerce participant.

« De nombreux citoyens ont contribué à la campagne et ont montré leur soutien envers nos commerces locaux, a déclaré Me Marie-Claude Duval, présidente de la CCIVR. Les citoyens recevront sous peu leurs cartes-cadeaux et pourront aller à la rencontre de leur commerce préféré pour partager leur plaisir de l’achat local », a expliqué pour sa part Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

Soutien de quatre organismes locaux

La campagne Choisir local, c’est gagnant a profité d’une contribution financière additionnelle offerte par Desjardins. Par cette contribution, Desjardins soutient quatre organismes locaux dans leur mission auprès de la population de la région, soit le Grain d’Sel, le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, les Chevaliers de Colomb de Beloeil ainsi que le programme Choisir local, c’est gagnant de la CCIVR.