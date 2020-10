Le Groupe Richer acquiert le centre de jardin D.William à Sainte-Julie

L’entreprise familiale Groupe Richer, producteur de gazon en plaques et distributeur de produits d’aménagement paysager, dont le siège social est établi à Les Coteaux, fait l’acquisition du centre de jardin D.William, situé à Sainte-Julie, afin d’augmenter sa capacité de distribution et sa présence sur le marché de la Rive-Sud.

Le centre jardin D. William est connu sur la Rive-Sud pour la vente de produits d'aménagement paysager et le transport de vrac depuis plus de 40 ans.

L’entreprise de 300000 pi2 du 1111 rue Nobel fait la vente de plusieurs produits dont du vrac, du gazon en plaques, du pavé, des dalles, des murets, des accessoires, des outils et des produits d’entretien pour le jardin, pour ne nommer que ceux-là, à l’aide de sa propre flotte de transport d’une dizaine de camions.

Les employés du centre de jardin D.William conservent leur emploi et la famille qui était propriétaire demeurera présente dans les opérations quotidiennes.

Plus de place, plus de ventes

« En tant que 3e génération de l’entreprise familiale, nous sommes très fiers de pouvoir continuer à la faire grandir en annonçant cette nouvelle acquisition majeure. Cela nous permet de continuer de renforcer la place de Groupe Richer en tant que leader du marché tout en nous procurant de plus grandes surfaces d’inventaire ainsi qu’un emplacement prometteur qui nous permettra assurément d’augmenter nos ventes. Je tiens à remercier notre belle et grande équipe sans laquelle des acquisitions de la sorte ne seraient pas possibles. Le meilleur est à venir pour Groupe Richer » a indiqué Julien Richer, directeur général.

Groupe Richer a le vent dans les voiles avec une acquisition par année au cours des cinq dernières années, dont l’acquisition de deux gazonnières à Maskinongé et Victoriaville.

D’ailleurs, d’autres acquisitions et expansions sont en analyse présentement pour les années à venir. Avec ses succursales/gazonnières sur la Rive-Sud et Rive-Nord de Montréal (Sainte-Julie, Mercier, Les Coteaux, Terrebonne, Dorval), à Lacolle, Trois-Rivières et Victoriaville, Groupe Richer est positionné à travers la province.