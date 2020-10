Monsieur Lunettes: la lunetterie communautaire qui s’arrête à Beloeil

Toute personne qui porte des lunettes arrive à ce constat: celles-ci peuvent coûter cher lorsque vient le temps de les remplacer. La mission de l'organisme communautaire Monsieur Lunettes est d’offrir des lunettes de qualité, à des prix raisonnables.

Le projet a démarré à l’été 2019 et il est maintenant accessible dans 15 points de service (organismes communautaires), situés un peu partout en Montérégie dont à Beloeil tous les mardis.

Les opticiens mobiles de monsieur Lunettes opèrent à partir de son Quartier Général de Longueuil, situé au coin du chemin Chambly et du boulevard Curé-Poirier. Ainsi, les services d’opticiens mobiles sont offerts chaque semaine chez Intégration Compétences de Beloeil tous les mardis. De plus, monsieur Lunettes est présent chaque semaine à Boucherville, Brossard, Cowansville, Farnham, Granby, Longueuil, Marieville, Saint-Hubert, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de-Valleyfield, Sorel et Varennes.

Tous les détails sur le site www.monsieurlunettes.net.

Travail de concert avec les organismes communautaires

En mettant ses talents à profit au sein de Monsieur Lunettes, Richard Comtois aide son fils Olivier à lancer l'entreprise. Auparavant, Olivier a travaillé au Bonhomme à lunettes quelques années, dont la mission et les services se ressemblent.

« Nous travaillons avec les organismes sans but lucratif (OSBL) pour aider les gens intéressés à avoir des lunettes de bonne qualité à un prix abordable. Pour ce faire, il suffit de franchir quatre étapes rapides: passer un examen de la vue chez un optométriste, se présenter dans l’un de nos points de service, choisir ses verres et montures et les recevoir », résume-t-il.

Toutes les montures sont en vente à 70$. Les verres sont fabriqués en Allemagne et les lunettes sont garanties un an. Dans son catalogue, Monsieur Lunettes compte 250 modèles de montures qui sauront plaire à tout le monde. Fait intéressant: les verres sont taillés en Montérégie, à Brossard dans un laboratoire.

À titre d’exemple, des lunettes simple vision commencent à 120$ alors que des lunettes progressif HD débutent à 220$. Les prix incluent la monture, les verres, les traitements antireflet et la résistance aux égratignures. Vous voulez garder votre monture? Pas de problème, il suffit de contacter Monsieur Lunettes avec votre prescription en man pour obtenir une estimation de prix.

» Rendez-vous sur leur site web pour en apprendre plus sur la mission et pour découvrir 10 bonnes raisons pour choisir de se tourner vers ce service. Pour prendre rendez-vous, on peut aussi se rendre sur le site Internet (https://monsieurlunettes.net/) et choisir le point de vente le plus près.