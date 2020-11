1,8 M$ pour harmoniser les services offerts aux entrepreneurs d'ici

Dans la foulée de la récente annonce de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proux, le député de Chambly confirme l'octroi d'une somme de 1,8M$ pour son comté. Ce montant servira à améliorer et harmoniser les services directs offerts sur le territoire de la circonscription de Chambly et dans les MRC de la Vallée-du-Richelieu (Saint-Basile-le-Grand, Carignan et Chambly) et de Rouville (St-Mathias-sur-Richelieu et Richelieu).

Ce financement vise aussi à s’assurer de proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat. Rappelons que Mme Proulx a annoncé récemment la mise sur pied du réseau Accès entreprise Québec dans le but de renforcer les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, et d’accélérer le développement économique dans chacune des régions du Québec.

À cet effet, une somme de 97,5 millions de dollars sur cinq ans a été octroyée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI). De ce montant, 90 millions de dollars serviront à l’ajout de ressources dans les municipalités régionales de comté (MRC) et 7,5 millions de dollars seront réservés pour améliorer les compétences des ressources, le développement d’outils d’intervention, le maillage et la synergie des interventions entre les régions.

Accès entreprise Québec sera la porte d’entrée des entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs. Le gouvernement du Québec veut s’assurer que les entreprises ont accès à des services d’accompagnement, de capital de croissance et d’investissement de haute qualité comparable d’une région à l’autre et respectueux des spécificités régionales. De plus, l’objectif est d’augmenter le nombre d’entreprises qui réussissent et de faire valoir le rôle de chaque MRC selon une approche complémentaire d’accompagnement et de financement des entreprises avec Investissement Québec régional, national et international.

Le gouvernement compte également adapter les fonds locaux d’investissement (FLI) aux nouvelles réalités auxquelles les entrepreneurs et les entreprises sont confrontés et continuer de collaborer avec les MRC afin de compléter le réseau des fonds locaux de solidarité (FLS), le fonds Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et les autres sources de financement régionales.

La coordination d’Accès entreprise Québec sera assurée par le MEI, qui s’adjoindra un comité d’orientation national composé des principaux acteurs du développement économique dans les régions. La mise en œuvre sera réalisée en partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec et d’autres partenaires.

« La création du réseau Accès entreprise Québec permettra d’améliorer et d’harmoniser la qualité des services directs aux entrepreneurs et aux entreprises sur le territoire de la circonscription dans le respect des compétences attribuées aux MRC. Cette annonce encouragera assurément l’entrepreneuriat et facilitera la mise en œuvre de projets d’entreprises et de développement économique. Je suis très heureux de cette belle nouvelle », conclut le député de Chambly, Jean-François Roberge.