Concours pour encourager l'achat local

Dans le cadre de sa campagne d’achat local Choisir local, c’est gagnant,

la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) organise un concours visant à encourager la population à choisir local pour tous ses achats des Fêtes.

Le concours se tient du 8 novembre au 20 décembre et offre plus de 10 000 $ en prix à gagner. Toute la population est invitée à participer au concours en trois étapes simples :

1. Magasiner* dans les commerces locaux (en magasin ou en ligne)

2. Se rendre au choisirlocalcestgagnant.com/concours

3. Compléter le formulaire et envoyer une photo de leur facture

Grand tirage le 21 décembre à 19h



Bien que des boîtes de surprises locales seront tirées chaque semaine parmi les participants, le grand tirage aura lieu le 21 décembre à 19h à la Maison Villebon à Beloeil et sera diffusé en direct sur la page Facebook @choisirlocalcestgagnant.

Plus de 10 000 $ en prix à gagner



Grâce aux généreux partenaires du concours, les prix sont :

- 2000 $ en Coffrets Prestige, offert par Coffrets Prestige et Lepelco;

- Téléviseur LG intelligent 65 pouces (valeur de 2000 $), offert par Germain Larivière;

- Ordinateur portable et accessoires (valeur de 1200 $), offert par Buropro Citation;

- 1000 $ d’épicerie chez Metro Plus Famille Riendeau, offert par Metro Plus Famille Riendeau;

- 1000 $ en chèque-cadeau local, offert par Choisir local, c’est gagnant;

- 1000 $ en chèque-cadeau vins et restaurants, offert par Brodeur & Létourneau CPA;

- Barbecue Weber (valeur de 700 $), offert par BMR Matco Beloeil;

- Vélo hybride (valeur de 650 $), offert par la Financière Banque Nationale, équipe D’Astous Denis;

- 10 boites de surprises locales (valeur de 60 $ chacune), offertes par Choisir local, c’est gagnant;