RAPPEL: Ouverts ou fermés pendant la période des fêtes?

Commerces de grandes surfaces et autres surfaces de vente (Walmart, Costco, etc.)

Seulement pour les produits alimentaires, de pharmacie et de quincaillerie, donc pas de jouets, de vêtements, de livres, d’appareils électroniques, d’articles de décoration, d’articles de cuisine et d’électroménagers.

