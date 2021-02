Dévoilement des lauréats de la 2e édition des BIEC

Les Pôles régionaux d’économie sociale de la Montérégie sont heureux de dévoiler le nom des 33 entreprises lauréates de bourses obtenues dans le cadre de la 2e édition des Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie. Au total, c’est un montant de 222,000$ qui a été investi en bourses variant de 2,000$ à 10,000$ pour soutenir des initiatives d’entrepreneuriat collectif réparties dans toutes les MRC de la Montérégie.

Rappelons que le programme des BIEC Montérégie vise à stimuler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le développement des entreprises et des projets d’économie sociale.

« Cette deuxième édition des BIEC de la Montérégie a connu un franc succès, dont plus de 26 000 citoyens ont directement manifesté leur appui à l’un ou l’autre des projets lors de la phase de vote du public, nous permettant de découvrir un grand nombre de nouvelles initiatives d’entrepreneuriat collectif intéressantes et ce, dans les toutes les MRC et agglomération de la Montérégie. » mentionne Patrick Bousez, Président de la Table de concertation régionale de la Montérégie et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette.

« Ces bourses donneront un coup de pouce à l’écosystème de l’entrepreneuriat collectif de la Montérégie, dont les retombées économiques projetées sont évaluées à 1,2 M$. Il s’agit également d’un beau geste de la part de plusieurs acteurs montérégiens, afin d’encourager les promoteurs collectifs à poursuivre le développement de leurs projets », conclut monsieur Bousez.

Le programme régional des BIEC est rendu possible grâce à la participation et au soutien de plusieurs partenaires de la Montérégie, soit le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les 14 municipalités régionales de comté (MRC) de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil ainsi que la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM).

Liste des lauréats pour l'agglomération de Longueuil

- L'entreprise Fous de Nature reçoit une bourse de 10 000$.

- L'entreprise Carrefour Le Moutier reçoit une bourse de 10 000$.

- L'entreprise Certex Canada reçoit une bourse de 10 000$.

- L'entreprise Coeliaque Québec reçoit une bourse de 10 000$.

- L'entreprise Dose Culture reçoit une bourse de 10 000$.

- L'entreprise Les Cuisiniers Différents reçoit une bourse de 10 000$.

- L'entreprise Culture Montérégie reçoit une bourse de 10 000$.

- L'entreprise Asphalte Diffusion reçoit une bourse de 10 000$.

Liste des lauréats pour la MRC du Haut Richelieu

- L'entreprise CAB Saint-Jean reçoit une bourse de 5 000$.

- L'entreprise L’Atelier – espace collaboratif de fabrication reçoit une bourse de 5 000$.

Liste des lauréats pour la MRC de la Vallée-du Richelieu

- L'entreprise COVABAR reçoit une bourse de 4 000$.

- L'entreprise Récolte – Marché agroalimentaire reçoit une bourse de 8 000$.