La 9e édition du Gala Les Mérites STIQ, qui permet de souligner la performance de PME manufacturières québécoises s’étant illustrées dans le cadre de leur participation au programme Podium Transport de STIQ, aura lieu en format virtuel le 30 mars, de 15 h 30 à 18 h. Cet événement sera gratuit et ouvert à tous pour la toute première fois.

Les distinctions seront décernées parmi les entreprises manufacturières participant au programme Podium Transport et les experts externes qui les ont accompagnées. Selon les organisateurs, les entreprises finalistes ont démontré l’excellence de leurs processus opérationnels et de gestion ou dans l’implantation de projets d’amélioration et de leur performance à la suite du DiagnoSTIQ. Le programme Podium Transport bénéficie de l’appui financier du Ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Une distinction spéciale sera aussi décernée à un membre de STIQ qui a su faire preuve d’agilité pour naviguer au travers de la crise liée à la COVID-19 et qui a pu en ressortir grandi.

Le Gala Les Mérites STIQ, qui a lieu tous les deux ans, réunit plus de 150 représentants du milieu des affaires québécois. En plus d’assister à la remise des prix, cet événement permettra aux participants d’entretenir et de développer leur réseau.

Les finalistes de la 9e édition du Gala Les Mérites STIQ :

Distinction : Gestion de la production

∙ Infasco;

∙ Métal Bernard ;

∙ Métalus;

Distinction : Gestion de la relation client

∙ Elka Suspension;

∙ Normandin;

∙ Sixpro;

Distinction : Amélioration continue

∙ Métal Bernard ;

∙ Normandin;

∙ Vestshell;

Distinction : Gestion de la chaîne d'approvisionnement

∙ Infasco;

∙ JL Leclerc;

∙ Métalus;

Distinction : Progression des résultats du DiagnoSTIQ Podium Transport

∙ Infasco;

∙ Maxi Metal;

∙ Solution Usinage;

Distinction : Gestion des ressources humaines

∙ Métalus;

∙ Normandi;

∙ Vestshell;

Distinction : Projet d'amélioration Podium Transport

∙ Elka Suspension et le consultant Progima;

∙ LG Cloutier et le consultant Proaction International;

∙ Vestshell et le consultant Progima;

Distinction : Agilité 2020

∙ AMEC Usinage;

∙ Optimoule;

∙ Plastique Art;

Aventure en Amérique du Sud

Pour clore l’événement, l’aventurier Frédéric Dion présentera, à travers son film, des images de sa conquête de l’Amérique du Sud avec deux de ses amis. L’objectif de cette aventure de 50 jours était d’atteindre le pôle intérieur, c’est-à-dire le centre du continent qui est situé au Brésil. Il s’agissait d’un défi de taille puisqu’il impliquait notamment de traverser le désert d’Atacama au Chili, la jungle et le plus grand désert de sel au monde en Bolivie, en plus de descendre une rivière à la source de l’Amazone et franchir les Andes à plus de 4 500 mètres d’altitude. Son récit se veut démontrer l’importance de la planification, mais aussi de l’agilité et de la résilience face aux nombreux imprévus.