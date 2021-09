Culture Montérégie accueille deux nouvelles recrues au sein de son équipe

Culture Montérégie accueille au sein de son équipe deux nouvelles employées. Il s'agit de Gabrielle Mercier à titre d'agente de développement culturel numérique (ADCN) et Marie Hébert à titre d'agente de développement et de services aux membres.



« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ces deux nouvelles personnes remplies de créativité et de dynamisme. Je vous invite à faire connaissance avec elles et à solliciter leur connaissance et leur aide », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de l'organisme.



À propos de Gabrielle Mercier

Maîtrisant la gestion de projet et la direction d’équipes de production depuis plus de 10 ans, Gabrielle Mercier accorde une attention particulière à ce que tous les projets qu’elle dirige soient témoins de sa compréhension profonde des enjeux artistiques, logistiques, techniques et technologiques. Ses débuts en journalisme ont forgé sa rigueur, son objectivité et sa capacité à vulgariser l’information.

En choisissant de poursuivre son parcours en interactivité et expériences multimédias, elle cherchait à s’imprégner des dernières tendances tant en design qu’en technologies émergentes pour lui permettre de proposer des solutions innovantes et avant-gardistes. Aujourd’hui, elle souhaite mettre de l’avant des projets numériques porteurs de sens, stimulant l’engagement et la mobilisation sociale.



À propos de Marie Hébert

De formation littéraire, Marie Hébert possède plus de quinze ans d’expérience en gestion et en coordination de projets dans le domaine des arts et de la culture, et ce, particulièrement en Montérégie. Disponible et impliquée, elle a siégé sur différents conseils d’administration, participé à différentes tables de concertation et comités de sélection.