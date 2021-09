L'appel de candidatures se poursuit pour devenir ambassadeur de la Route des sols en santé

L'appel de candidatures pour devenir ambassadeur de la Route des sols en santé est prolongé, vous avez maintenant jusqu'au 1er octobre 2021 pour soumettre votre candidature.

Les entreprises, qui déposent leurs candidatures, seront automatiquement ajoutées sur une carte interactive, qui les décrira en général mais surtout, qui mettra en valeur les pratiques que ces entreprises ont mises en place. La carte interactive aura de l’information sur les sols en santé et les pratiques qui y sont liées en plus, de localiser l’ensemble des producteurs et productrices inscrit.

La carte sera évolutive dans le temps afin d’avoir une représentation des entreprises, de la Montérégie, qui ont un impact sur la santé de leurs sols et de leur environnement. La carte virtuelle sera aussi un outil d’information, pour les MRC, les municipalités et les concitoyens, des producteurs ayant des bonnes pratiques de conservation des sols.

Conditions d'admission

L’entreprise cultive des cultures commerciales et/ou des cultures maraîchères;

L’entreprise maîtrise un des critères* de conservation des sols;

Le responsable de l’entreprise doit être disponible et s’engage à partager de l’information sur son entreprise;

Le responsable de l’entreprise permet les visites des intervenants impliqués et le tournage de la capsule vidéo, pour les entreprises retenues;

Le producteur accepte de témoigner lors du tournage de la capsule vidéo, pour les entreprises retenues.

Pour soumettre votre candidature :

Imprimer le formulaire.

Conseillère syndicale à l’aménagement à : Remplir toutes les sections et le retourner par courriel à Renée Lamontagne,Conseillère syndicale à l’aménagement à : [email protected]

Formulaire d'inscription : https://www.upamonteregie.ca/download/Formulaire-route-des-sols-en-sante.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Prolongement-de-lappel-de-candidature-pour-La-Route-des-sols-en-sante