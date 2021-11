L’UMQ invite les municipalités à faire rayonner leurs projets innovants

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) lance aujourd’hui l’appel de candidatures pour la dix-septième édition du mérite Ovation municipale. Elle invite les municipalités, MRC et organisations municipales de toutes les régions du Québec à soumettre leurs projets innovants d’ici le 28 janvier 2022, à 16 h.

Les initiatives lauréates seront dévoilées lors des Assises 2022 de l’UMQ, qui se tiendront à Québec les 12 et 13 mai prochains.



« Au cours de la dernière année, le milieu municipal a démontré plus que jamais sa capacité à être créatif et à innover afin d’améliorer les services de proximité et d’offrir des milieux de vie agréables et de qualité à la population. J’invite les municipalités de toutes tailles et de toutes les régions à faire connaître leurs bons coups et à soumettre leurs projets dans le cadre de l’édition 2022 du mérite Ovation municipale afin de mettre en valeur l’innovation municipale de partout au Québec et d’inspirer d’autres à déployer des solutions novatrices aux défis collectifs avec lesquels nous devons composer », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté.



Des prix seront remis en 2022 dans huit catégories :

Administration municipale (gestion des ressources, des opérations, des données ouvertes, ville intelligente, traitement numérique et processus, communications et branding);

Aménagement et environnement;

Culture, patrimoine, loisir et tourisme;

Développement économique;

Développement sociocommunautaire et interculturalité;

Sécurité publique;

Transport, mobilité et accessibilité;

Voirie, infrastructures et équipements.

Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant, présidé encore cette année par monsieur Bernard Sévigny, ancien président de l’UMQ et ex-maire de Sherbrooke. Cinq critères seront évalués :

Caractère innovateur du projet dans sa démarche et ses résultats;

Potentiel de transfert ou d’adaptabilité du projet;

Retombées du projet dans le milieu;

Niveau d’optimisation et de mobilisation des ressources;

Impacts à l’égard de la lutte contre les changements climatiques.

Le jury récompensera à nouveau cette année le projet qui aura fait preuve de la plus grande ingéniosité, persévérance et effervescence en remettant le Prix Joseph-Beaubien, la plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du mérite Ovation municipale, nommée ainsi en l’honneur du cofondateur et premier président de l’UMQ. Le jury décernera également le Prix Votre Coup de cœur pour un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d’une autre catégorie. Les déléguées et délégués qui participeront aux Assises 2022 et visiteront le Pavillon de l’innovation municipale québécoise pourront aussi choisir sur place leur projet favori, et celui ayant recueilli le plus de votes recevra le Prix Votre Coup de cœur.



Deux nouveaux prix pour récompenser la persévérance post-pandémie et l’action face aux changements climatiques



Rappelons qu’en 2021, l’UMQ avait créé trois nouvelles catégories spéciales COVID-19 sur le thème « Résilience Innovation » afin de mettre en lumière les mesures exceptionnelles et créatives mises en place par les municipalités face à la pandémie. Même si le contexte pandémique a évolué, l’Union trouvait pertinent de conserver, pour l’édition 2022, une catégorie pour un prix spécial COVID-19 orienté vers la persévérance des municipalités dans un contexte de relance post-pandémie.



Par ailleurs, les changements climatiques étant une préoccupation pour l’ensemble du milieu municipal, le jury remettra pour la première fois le prix Avenir climat dédié à la lutte contre les changements climatiques. Celui-ci sera décerné parmi tous les projets finalistes, toutes catégories confondues.