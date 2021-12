Le CISSS de la Montérégie-Centre remporte un Prix d’excellence de l’administration publique 2021

Le Centre intégré de santé est des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre est fier de remporter le Prix d’excellence de l’administration publique 2021 dans la Catégorie Santé et services sociaux pour le déploiement national du programme de prévention des troubles anxieux HORS-PISTE.

Destiné au milieu scolaire, le programme HORS-PISTE propose des ateliers qui visent directement les élèves, leurs parents et les membres de l’équipe-école. L’animation est prise en charge par des acteurs de l’école et du Centre intégré de santé et des services sociaux ou d’organismes communautaires de chaque région.

Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CISSS de la Montérégie-Centre a rapidement mis en place une équipe de soutien dédiée spécifiquement au déploiement terrain du programme HORS-PISTE. Le président-directeur général, monsieur Richard Deschamps se réjouit de la distinction décernée à son établissement : « j’aimerais féliciter nos équipes qui travaillent en étroite collaboration avec des intervenants de toute la province. Ensemble, nous espérons pouvoir agir efficacement afin de diminuer les troubles anxieux chez les jeunes ».

Implanté en 2020, le programme HORS-PISTE connait un vif succès : plus de 400 animateurs ont été initiés partout au Québec, ces intervenants ont pu rejoindre à ce jour plus de 10 000 jeunes. Une cinquantaine d’écoles sont déjà engagées à poursuivre ou à implanter le programme.

Rappelons que le programme HORS-PISTE a été développé par le Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale de l’Université de Sherbrooke de concert avec plus d’une centaine d’acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau de l’éducation, des organismes communautaires et du réseau universitaire. Cette initiative mise sur le développement des compétences psychosociales, la promotion du bien-être psychologique et l’établissement de milieux sains et bienveillants.

Prix d’excellence de l’administration publique

Organisés par l’Institut d’administration publique du Québec (IAPQ) depuis 35 ans, les Prix d’excellence de l’administration publique sont l’occasion de récompenser les prouesses des organisations. Ils visent à reconnaître les pratiques innovantes et à souligner les bons coups des équipes qui se démarquent dans huit grandes catégories : collaboration scientifique, monde municipal, initiatives numériques, gestion des ressources humaines, fonction publique, éducation, rayonnement international et santé et services sociaux.