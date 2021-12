L’UPA Montérégie et Desjardins honorent les entreprises agricoles agrEAUresponsables de la Montérégie

Les 6 et 10 décembre derniers, la Fédération de l’UPA Montérégie et Desjardins ont remis les Bourses agrEAUresponsables 2021 décernées aux entreprises agricoles sélectionnées pour la qualité de la réalisation de leurs aménagements durables de plus de 0,25 ha en bordure de cours d’eau.

Cette mesure permet ainsi d’améliorer la qualité de l’eau, la biodiversité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Montérégie.

Au total, 35 000 $ en bourses ont été remis à 17 productrices et producteurs agricoles de la Montérégie, d’un montant variant de 300 $ à 1 500 $ selon le type et la superficie de l’aménagement présenté. Voir ci-joint la liste détaillée des lauréats par MRC.

Les Bourses agrEAUresponsables OR Desjardins de 10 000 $ ont été décernées à :

• Entreprise exceptionnelle : M. Paul Caplette de Céréales Bellevue inc. à Saint-Robert

• Projet exceptionnel : Mme/M. Maude et Renaud Péloquin de la Ferme de Ste-Victoire à Sainte Victoire-de-Sorel

« À la Fédération, nous croyons à l'importance de valoriser les bonnes pratiques agroenvironnementales des producteurs au sein du milieu agricole, mais également au sein de la collectivité. Nous sommes fiers de voir autant de producteurs agricoles de notre région travailler sur le terrain à la recherche de solutions contribuant à protéger la qualité de l’eau et de la biodiversité. Je tiens à féliciter tous les récipiendaires des Bourses agrEAUresponsables Desjardins pour leurs efforts assidus » déclare Jérémie Letellier, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

En partenariat avec Desjardins

Cet événement a été rendu possible grâce au Programme de soutien et de reconnaissance : Ferme agrEAUenvironnementale lancé en juillet 2021 par la Fédération de l’UPA de la Montérégie en partenariat avec Desjardins par le biais du Fonds du Grand Mouvement.

« Au nom de Desjardins et des générations futures, nous tenons à féliciter et reconnaître tous les entrepreneurs agricoles de la Montérégie qui osent faire une différence pour le développement de l’agriculture durable et qui mettent en place des solutions concrètes pour bâtir un monde plus vert. Les retombées positives pour l’environnement générées par ce Programme de reconnaissance sont tout à fait alignées avec l’importance que nous y accordons nous-même comme citoyen corporatif, ce qui rend Desjardins encore plus fier d’en être partenaire. », a souligné Michel Cantin, Vice-président Développement et partenariats – Ouest du Québec.

La prochaine période de mise en candidature pour les bourses est prévue au printemps 2022. Plus de détails à venir sur le site Web de la Fédération de l’UPA Montérégie.