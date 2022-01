Plus de 98 823 $ remis à 33 agriculteurs de la région

Le 14 décembre dernier, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada ont souligné les efforts d’agricultrices et d’agriculteurs qui se sont engagés, pour une période de 5 ans, à améliorer l’environnement en participant au programme ALUS Montérégie.

La somme totale de 98 823 $ leur a été remise en rétribution monétaire pour la création et le maintien de biens et services environnementaux à travers la mise en place d’aménagements durables sur leurs terres agricoles.

2021, une année record !

Cette année, les aménagements rétribués ont été réalisés par 33 entreprises agricoles répartis dans 22 municipalités de 10 MRC de la Montérégie, totalisant une superficie de 31,6 ha de terres agricoles.

« Je me réjouis de voir autant d’agricultrices et agriculteurs de notre région déterminés à mettre en place de nouvelles pratiques vertes. D’autant plus que cette année fût exceptionnelle puisque les participants ont aménagé 31,6 ha de terres agricoles, soit plus du double de la superficie de l’année précédente », a mentionné Julien Pagé, 1er vice-président de l’UPA Montérégie et président du Comité ALUS Montérégie.

« En plus de rétribuer ces 31,6 ha de nouveaux projets, ALUS Montérégie est fière d’annoncer que les projets 2016 dont les contrats sont échus en décembre 2020, ont majoritairement tous été reconduits pour cinq nouvelles années aux mêmes conditions de départ. C’est majeur, car ALUS Montérégie souhaite offrir un accompagnement sur du long terme ! » ajoute-t-il.

Au cours de l’année 2021, des aménagements ont été réalisés sur des fermes situées dans les MRC de Vaudreuil-Soulanges, des Jardins-de-Napierville, de Rouville, de la Vallée-du-Richelieu, de Pierre-De Saurel, des Maskoutains, du Haut-Richelieu, de Brome-Missisquoi, d’Acton et de Marguerite-D’Youville.

Le succès sans précédent de ce programme repose sur des partenariats solides. C’est notamment grâce à ALUS Canada, une organisation de bienfaisance qui a déjà investi plus de 12 M$ pour établir plus de 32 134 ha et 31 programmes ALUS à travers le pays, que le programme a pu voir le jour.

« Nous sommes fiers de notre présence en Montérégie, notre première collectivité au Québec. Depuis 5 ans maintenant, nous avons développé un partenariat exceptionnel avec la Fédération de l’UPA Montérégie, et créé un programme robuste grâce au travail exceptionnel de l’équipe d’agroenvironnement et des coordonnateurs du programme. De 2016 à 2020, ALUS a investi près de 400 000 $ pour le programme ALUS Montérégie, et s’est engagé pour un financement supplémentaire de 215 000 $ cette année. La demande est forte pour un tel programme dans la région, et c’est très motivant pour nous. » - Lynn Bishop, vice-présidente, Finances et opérations chez ALUS Canada

Depuis le commencement, Soleno, chef de file en matière de solutions durables pour la maîtrise de l’eau pluviale, a vu en ce programme un avenir prometteur. Premier partenaire de ce programme, Soleno s’est engagé par une aide financière de 150 000 $ sur cinq ans.

« Nous sommes très fiers d’être le premier partenaire Or du programme ALUS offert au Québec. La rétribution offerte reconnaît l’apport des agriculteurs qui réduisent leur empreinte environnementale en réalisant volontairement des aménagements sur leurs terres agricoles. L’agriculture fait partie intégrante de l’ADN de Soleno et ce programme nous permet de soutenir l’agriculture, mais également l’environnement pour les générations futures », a déclaré Alain Poirier, président de Soleno.

À l’occasion de l’expansion de ses activités à Contrecœur, l’Administration portuaire de Montréal (APM) est devenue en 2020 partenaire Or du programme en remettant également une somme de 150 000 $ sur cinq ans.

« Notre appui à ALUS Montérégie est en lien direct avec nos valeurs en tant qu’organisation et avec notre vision de développement durable. Il est très stimulant de constater les impacts directs de la collaboration de l’APM à travers tous ces projets de préservation de la biodiversité qui prennent forme. Chapeau à ces agricultrices et agriculteurs engagés envers la planète ! » - Mélanie Nadeau, vice-présidente des affaires publiques et des relations avec la communauté à l’APM.

La fédération souligne également la contribution financière de la Municipalité de Saint-Alexandre, de la MRC du Haut-Richelieu et de la MRC de Pierre-De Saurel.

Bilan des réalisations 2021

Plus de 98 823 $ d’investissements en rétribution monétaire pour la création

et le maintien de biens et services écosystémiques des 5 prochaines années;

et le maintien de biens et services écosystémiques des 5 prochaines années; 33 fermes participantes;

31,6 ha de superficies revitalisées;

10 types d’aménagements;

22 municipalités et 10 MRC.

Bilan total des réalisations depuis 2016

106 fermes participantes;

98,4 ha de terres pour les biens et services écosystémiques;

354 096,23 $ d’investissement pour les rétributions monétaires sur 5 ans;

1 007 744 $ d’investissement pour l’implantation et administration des projets;

Biens et services écosystémiques créés dans 13 MRC de la Montérégie;

Aménagements dans plus de 52 municipalités de la Montérégie.

Concrètement, ce sont 377 Km de haies diverses (brise-vent, arbustives, herbacées et multistrates) qui ont été implantées; l’équivalent de 14 fois le Centre Bell de zones en friches ou d’étangs reboisés; 270 km de bandes riveraines herbacées favorisant les pollinisateurs mises en place; l’équivalent de 6 terrains de football d’écosystèmes mis en valeur; ainsi que l’équivalent de 64 piscines olympiques transformées en pré fleuri pour les pollinisateurs. Pour une superficie totale équivalente à 159 terrains de football aménagés en services écosystémiques.

Candidatures recherchées pour 2022

Les agricultrices et agriculteurs de la Montérégie intéressé(e)s à améliorer l’environnement grâce à des aménagements sur leurs terres peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire en ligne à https://www.upamonteregie. ca/alus-monteregie/