Le PIB du mois d’octobre en légère hausse

En octobre 2021, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec a augmenté de 0,1 % par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,3 % en septembre selon la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, octobre 2021 diffusée par l’Institut de la statistique du Québec.

La production des industries de biens a diminué de 0,1 % en octobre, après avoir reculé de 1,3 % en septembre.

Le repli en octobre s’explique notamment par la baisse de production du secteur de la fabrication (- 1,7 %), compensée en partie par des hausses dans les secteurs de la construction (+ 1,3 %) et des services publics (+ 1,9 %).

Le recul dans le secteur de la fabrication provient principalement des baisses observées dans trois sous-secteurs, soit la fabrication de produits chimiques (- 7,8 %), la fabrication de machines (- 7,9 %) et la fabrication de produits métalliques (- 5,6 %).

En octobre, le niveau de production des industries de services a crû de 0,2 % à la suite d’une hausse de 0,1 % en septembre.

Les services d’enseignement (+ 1,4 %), les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 0,9 %) ainsi que les services immobiliers et services de location et de location à bail (+ 0,6 %) sont les secteurs ayant le plus contribué à la croissance en octobre.

Le secteur des administrations publiques a quant à lui reculé de 1,0 %, à la suite d’une hausse de production de 1,1 % en septembre.

Pour les dix premiers mois de l’année 2021, le PIB réel du Québec a été de 6,9 % supérieur à celui des mêmes mois de 2020. Cette croissance doit s’interpréter dans le contexte où les mois de mars et d’avril 2020 ont été marqués par des reculs historiques.