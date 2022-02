Chambly Express se refait une beauté dès lundi!

Sept ans après s'être converti comme média d'information locale et régionale sur une plateforme 100% Web, Chambly Express se revampe numériquement en présentant son tout nouveau look qui sera en ligne à compter de lundi.

Il en va de même pour Néomédia, dont Chambly fait partie, un réseau qui est aujourd’hui reconnu comme l'un des plus grands groupes de presse québécois, étant présent dans 12 régions du territoire.

Pourquoi se réinventer ? « Il était temps de donner un souffle de jeunesse à nos quotidiens afin d’y présenter l’information de façon plus intuitive, plus actuelle, plus enrichissante à nos lecteurs assidus », fait remarquer le président du groupe, Claude Poulin.

« Pour guider cette évolution, indique-t-il, « nous nous sommes concentrés sur les besoins de nos lecteurs. Nous avons écouté leurs commentaires constructifs et nous avons dédié une équipe multidisciplinaire à la réalisation de ce défi. Plus d’un an s’est écoulé et nous sommes aujourd’hui prêts au déploiement de votre quotidien revampé! »

Des interfaces plus efficaces

L'équipe s'est concentrée sur l’efficacité des interfaces du site : moins d’éléments connexes, une hiérarchie plus évidente, une accessibilité soignée, une meilleure lisibilité, au service de l’expérience des lecteurs. « Nous réaffirmons notre positionnement de média qui permet au lecteur d’être tenu au courant des actualités locales et régionales en temps réel », précise le président.

Cette transformation s'accompagne aussi d'une nouvelle signature identitaire de marque, valorisée par un logo modernisé, des couleurs plus vives et une nouvelle police de caractères. « Nous avons repensé nos développements en profondeur afin de bénéficier d’une base technique solide, résiliente et évolutive. Nous espérons que nos choix vous permettront d’accéder plus facilement aux infos qui comptent vraiment pour vous », ajoute Claude Poulin à l'endroit des fidèles lectrices et lecteurs.

En conclusion, il a tenu à remercier les membres du personnel d’iClic, qui ont travaillé directement sur la refonte de la plateforme numérique et ceux des quotidiens du groupe Néomédia pour l'amélioration du contenu de l'information.