Plusieurs lauréats de la région pour la 3e édition des BIEC Montérégie

C'est récemment qu’ont été dévoilés les lauréats de la 3e édition des Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie. Plus de 307 300 $ ont été octroyées aujourd’hui à 31 projets dans le cadre de ce programme. Ces bourses, dont les montants varient entre 2000 $ et 20 000 $, permettront de soutenir de nombreuses initiatives d’entrepreneuriat collectif réparties dans toutes les MRC de la Montérégie.

Rappelons que depuis sa création en 2018, le programme des BIEC Montérégie vise à stimuler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le développement d’entreprises et de projets d’économie sociale.

« Les élus de la Montérégie applaudissent l’innovation et l’audace déployées par les 31 entreprises lauréates de cette 3e édition! Nous invitons la population de toute la Montérégie à prendre connaissance de toutes ces initiatives entrepreneuriales collectives déployées dans tous les coins de la région! » mentionne Patrick Bousez, Président de la Table de concertation régionale de la Montérégie et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette. « Les BIEC sont un levier important afin d’appuyer la concrétisation de ces initiatives. Nous évaluons que l’ensemble des projets soutenus aujourd’hui représentent un impact économique potentiel combiné de plus de 5,6 M$ pour l’ensemble des projets soutenus. Ainsi, ces projets, et les entreprises collectives qui les déploient, sont incontournables pour renforcer le développement économique de la Montérégie » conclut monsieur Bousez.

Avec trois éditions qui se tiendront jusqu’en 2024, le programme des BIEC Montérégie est rendu possible à nouveau grâce à la participation financière et le soutien de plusieurs partenaires de la Montérégie, soit le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les 12 municipalités régionales de comté (MRC) de la Montérégie, l’Agglomération de Longueuil, Montérégie Économique ainsi que la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM).

Liste des lauréats édition 2021

Agglomération de Longueuil

Festival Classica

Moisson Rive-Sud

Marché fermier du Vieux-Longueuil

Coopérative des pilotes d'avion du Québec

Cœliaque Québec

L’Accorderie de Longueuil

Agrégat

Centre de valorisation du bois urbain

Joujouthèque de Saint-Hubert

Se reconstruire Centre de santé du sein

MRC d’Acton

Coop de solidarité de Santé de la MRC d'Acton

Résidence la P'tite maison bleue

MRC de Beauharnois Salaberry

La Factrie café culturel

MRC du Haut Richelieu

Famille à Cœur

Centre de plein air l'Estacade

Centre d'orientation et de formation pour femmes en recherche d'emploi (COFFRE) Inc.

Centre d’interprétation du milieu écologique (CIME) du Haut Richelieu

MRC du Haut Saint-Laurent

Ambioterra

Coopérative Jardins de la Résistance

MRC des Maskoutains

Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie

MRC des Maskoutains

Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie

MRC de Marguerite d’Youville

L’arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale

MRC Pierre-De-Saurel

Recyclo-Centre

Centre animalier Pierre-de Saurel, protection des animaux

Le Groupe d'entraide Sorel Tracy (Le GEST)

MRC de Roussillon

Héritage Saint Bernard

MRC de Rouville

Les Jardins de la Terre

La Saison du Passeur

Entraide Maternelle du Richelieu

MRC de la Vallée-du Richelieu

Parrainage civique de la Vallée-du Richelieu, fiduciaire pour À vélo sans âge

MRC Vaudreuil-Soulanges