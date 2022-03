Québec consacre 965 000 $ pour l'accompagnement des entreprises

Le Comité 21 reçoit un appui de taille pour Montérégie Circulaire : Affaires, synergies, innovation avec une contribution de 330 500 $ sur un budget global de 715 915 $ pour l’expansion de sa symbiose industrielle avec l’appui et la collaboration de cinq grands partenaires des territoires ciblés : DEL- Développement économique de l’agglomération de Longueuil, MRC de Roussillon, MRC de Beauharnois-Salaberry et MRC de Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV). « La vision du programme Montérégie circulaire est partagée avec nos partenaires des territoires. Son déploiement tombe à point d’autant plus que nous savons que les entreprises cherchent des mécanismes et de l’expertise pour trouver des solutions à leurs ressources et à leurs matières en ce temps où des problèmes d’approvisionnement et d’accès à d’autres ressources émergent et s’amplifient » mentionne Chantal Lemieux, présidente du conseil d’administration du Comité 21.