La CCIVR distribue des trousses de tests rapides pour les PME

La Chambre de commerce et d’industrie de Vallée-du-Richelieu (CCIVR) débute la distribution de trousses de tests rapides à toutes les petites et moyennes entreprises de son territoire, qu’elles soient membres ou non, dans le cadre de l’initiative lancée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Les PME de moins de 200 employés qui sont intéressées doivent réserver leur trousse auprès de la CCIVR par un formulaire en ligne. Les trousses de dépistage ont été fournies par les gouvernements du Québec et du Canada, sans frais pour les entreprises. L’objectif du programme est d’identifier rapidement les personnes infectées et, ainsi, réduire les risques d’éclosion.

Procédure pour les entreprises

Les PME du territoire couvert par la CCIVR peuvent se rendre au ccivr.com/distribution-tests- rapides pour commander un approvisionnement équivalent à deux tests par employé, par mois.

Ensuite, un représentant de chaque entreprise devra se rendre dans les bureaux de la CCIVR, à Beloeil, pour le ramassage, selon l’horaire prévu lors de sa réservation et dans le respect des règles sanitaires en vigueur au Québec

Chaque personne testée pourra déclarer par la suite, son résultat sur la plateforme de déclaration du résultat d'un test rapide en suivant le lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/ problemes-de-sante/a-z/ coronavirus-2019/tests-de- depistage/declaration- resultat-test-rapide

Si un dépistage donne un résultat positif pour la COVID-19, l’employé devra quitter le lieu de travail et suivre les recommandations de la Santé publique.

À noter que les entreprises de 200 employés et plus pourront continuer de s’approvisionner en tests rapides directement auprès du gouvernement du Québec, comme elles le font déjà en ce moment.

« Les tests rapides font partie des outils importants qui nous permettent d’assurer le retour des employés dans les milieux de travail en toute sécurité pour eux et pour leurs proches. Nous savons à quel point les employés ont hâte de retrouver leurs collègues en « présentiel », ce qui aidera aussi les commerces des centres-villes à retrouver leur clientèle. En tant que partenaires-clés des entreprises québécoises, nous sommes très fiers de voir le réseau des chambres de commerce du Québec se mobiliser pour assurer la distribution de trousses de tests rapides auprès des PME de toutes les régions du Québec, » a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Avec le déconfinement qui s’amorce, il est important de poursuivre nos actions de prévention. Les nouvelles sont encourageantes et d’autres enjeux préoccupent la planète en ce moment. Mais n’oublions pas que le virus circule toujours et qu’il est primordial, pour les opérations des entreprises de la Vallée-du-Richelieu d’éviter les éclosions. La CCIVR est fière de pouvoir outiller ses entreprises à mieux gérer le retour en présentiel, » mentionne Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

Ce programme de distribution de trousses d’autodépistage rapide antigénique pour les entreprises est possible grâce à la participation de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Les trousses sont fournies gratuitement par Santé Canada et le ministère de la Santé et des services sociaux pour assurer la sécurité des lieux de travail au Québec.