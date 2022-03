Des stagiaires font leur entrée au CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a récemment accueille ses premiers stagiaires dans le cadre d’une vaste campagne de recrutement d’agents administratifs pour soutenir les équipes de soins et de services.

Au terme d’un stage réussi, ces agents administratifs seront en mesure de prêter main-forte aux équipes de soins et de services, notamment en permettant de les dégager de leurs tâches administratives. Ces stagiaires intégreront divers milieux, soit les secteurs suivants : services jeunesse, services en santé mentale et dépendances, services au soutien à l’autonomie des personnes âgées, les urgences et services hospitaliers, et ce, sur tout le territoire de l’établissement de Sorel-Tracy à Valleyfield en passant par Longueuil et Saint-Hyacinthe.

Rappelons que ces stagiaires bénéficient d’un programme de bourses incitatives, un programme mis sur pied par le ministère de la Santé et des Services sociaux. À ce jour, ce sont 152 personnes qui joindront ainsi le CISSS de la Montérégie-Est à titre d’agent administratif.

Le président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est, Bruno Petrucci, se réjouit de l’arrivée de ces stagiaires au sein de l’établissement : « Je suis très heureux de voir que l’opération main d’œuvre, mise en place par le gouvernement du Québec en novembre dernier, remporte un tel succès. Nous accueillons ces stagiaires avec enthousiasme. Leur arrivée nous permet de diminuer l’impact de la pénurie de main-d’œuvre et d’appuyer les professionnels en soins. Aussi, je tiens à remercier tous les centres de formation avec lesquels nous travaillons conjointement pour faire de cette opération un succès! »

Tâches administratives diverses

Les stagiaires qui intégreront l’établissement du CISSS de la Montérégie-Est proviennent de neuf maisons d’enseignement, toutes situées en Montérégie.

Les personnes qui exercent ce métier exécutent des tâches administratives variées, telles que : accueillir la clientèle, fournir et vérifier des renseignements, répondre aux demandes d’information, gérer les dossiers de la clientèle, et faire des commandes et des requêtes de services.

Notons aussi que le CISSS de la Montérégie-Est offre également des opportunités à des agents administratifs et des agentes administratives d’expérience dans différents secteurs. En ce sens, il est possible de joindre l’équipe du recrutement en consultant le site internet du CISSS de la Montérégie-Est : www.recrutementcisssme.com.