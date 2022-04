Une navigation personnalisable sur la nouvelle plateforme de Néomédia

La Ville de Chambly est fière d’annoncer l’octroi d’une subvention au Bistro Vieux Bourgogne, dans le cadre de son programme d’aide aux entreprises, menant le nombre de bénéficiaires à six. Le propriétaire, Michel Beaudoin, a reçu un montant de 5 549,73 $, lui permettant de réaliser des travaux de rénovation intérieure et de bonifier la terrasse de son restaurant. De l’affichage et un site Internet ont également été créés dans le but de promouvoir l’option des commandes pour emporter et d’expliquer les mesures sanitaires en vigueur.