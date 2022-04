La Ville de Chambly souhaite compléter son recrutement étudiant pour l'été

Avec la saison estivale qui approche, la Ville de Chambly souhaite compléter son recrutement étudiant pour les programmes Camps de jour et Vigie Chambly.

La Ville recherche des candidats dynamiques et motivés. En plus d’être l’acteur d’une formidable aventure, un emploi d’été à la Ville de Chambly constitue l’occasion idéale pour acquérir une expérience enrichissante et pour créer des liens, tout en découvrant une variété d’emplois.

Les postes disponibles permettront aux employés d’amorcer ou de poursuivre leur développement dans le monde du travail tout en réalisant des défis stimulants.

Postes disponibles

Vous connaissez des étudiants qui adorent les enfants et qui ont de l’imagination à revendre ? Parmi les emplois toujours offerts au programme Camps de jour, nous souhaitons combler les postes suivants: animateurs, accompagnateurs pour les enfants présentant un handicap, animateurs polyvalents, préposés à l’entretien.

Vous préférez pédaler ? Vigie Chambly cherche à compléter son équipe avec des surveillants à vélo. Ceux-ci seront appelés à sillonner les parcs afin de faire de la prévention et de la sensibilisation sur la réglementation en vigueur.

Pour connaître les détails des postes, les habiletés et les qualifications requises et surtout pour postuler, rendez-vous sur le site : ville.chambly.qc.ca/emplois- dete-2022.