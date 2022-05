Un programme d’aide financière bonifié pour accompagner les commerces de Chambly

La Ville de Chambly invite les commerçants du territoire à déposer une demande de subvention dans le cadre de son programme d’aide aux entreprises pour la relance économique. Sous le thème Chambly : ma municipalité, mon partenaire d’affaires !, celui-ci a récemment été bonifié afin de permettre une plus grande latitude aux entrepreneurs.

Le programme s’adresse aux entreprises œuvrant dans le secteur de la restauration, du commerce de détail, de l’hébergement, de l’amusement, du récréotourisme et du divertissement. Les subventions octroyées contribuent à augmenter leur visibilité, leur attractivité et l’achalandage de la clientèle, par le biais de la bonification de l’aménagement des locaux commerciaux. Elles visent également à encourager les investissements dans des initiatives innovantes et durables.

Une subvention maximale de 10 000 $ peut être accordée par entreprise, si la demande répond à tous les critères, et ne peut dépasser 50 % des coûts totaux des travaux ou des aménagements.

Les travaux, les matériaux et la main-d’œuvre admissibles sont :

travaux de rénovation de l’enveloppe extérieure;

installation ou remplacement d’une enseigne extérieure;

aménagement, agrandissement ou rénovation d’une terrasse extérieure;

aménagement, agrandissement ou rénovation intérieure;

achat de mobilier intérieur ou extérieur, d’étalages ou de mise en valeur de produits, de contenants réutilisables ou consignés, d’ustensiles et de pailles réutilisables pour la livraison et les commandes pour emporter, d’emballages réutilisables ou recyclables;

végétalisation des espaces extérieurs; verdissement des stationnements;

modernisation écologique des équipements, des dispositifs pour l’économie d’eau et d’énergie, d’équipements électriques écoénergétiques, de modes de paiement sans papier.

Il est à noter que tous les travaux d’aménagement locatif d’une nouvelle entreprise (i.e. en démarrage) sont exclus.

Déposer une demande de subvention

Les demandes de subvention seront reçues jusqu’au 25 mars 2024 ou jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe budgétaire globale de 300 000 $. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site ville.chambly.qc.ca (Développement économique/Demande de subvention – Programme d’aide aux entreprises pour la relance économique). Les demandes seront évaluées en continu, dans l’ordre du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des fonds. Le délai accordé à la Ville pour étudier les demandes de participation au programme est de 60 jours, à compter du moment où la demande complète est reçue. Les dépenses admissibles sont rétroactives au 25 mars 2021. Seules les demandes complètes seront analysées. Le dépôt d’une demande ne garantit pas l’octroi d’une aide financière.

Rappelons qu’à ce jour, plusieurs entreprises ont déjà bénéficié du programme depuis sa mise en place en juillet 2021.