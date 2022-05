Feu vert à l’entente entre Hydro-Québec et Énergir

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rappelle les nouveaux ajustements aux mesures sanitaires dans les milieux de travail. À compter de ce jour, le 14 mai 2022, le port du masque de qualité ne sera plus obligatoire, mis à part dans les transports et les milieux de soins. Le port du masque demeure bien ...