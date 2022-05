La CCIVR et la CCIBC fusionnent 

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) et la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly (CCIBC) annoncent aujourd’hui leur fusion, pour le bénéfice de toutes les entreprises du territoire, qui continueront ainsi d’être bien épaulées.

Au cours d’une assemblée de ses membres tenue le 11 mai dernier, la CCIBC a adopté la dissolution de la Chambre et les membres ont signifié leur ouverture à ce que le territoire couvert par la CCIBC (Chambly, Carignan, Richelieu et St-Mathias-sur-Richelieu) ainsi que les membres actifs, soient intégrés dans la CCIVR. Pour leur part, les membres de la CCIVR ont adopté, hier matin, une résolution pour l’agrandissement de son territoire.

« Le conseil d’administration de la CCIVR est fier d’unir les forces de chaque chambre pour le bénéfice des gens d’affaires et les organismes communautaires de la Vallée-du-Richelieu. Cette collaboration permettra non seulement d’étendre nos territoires respectifs, mais aussi de multiplier le réseautage entre les membres » affirme Luc Bertrand, président du conseil d’administration de la CCIVR.

« Nous avons été à même de constater la beauté des entreprises et la vivacité des entrepreneurs sur ce territoire limitrophe au nôtre pendant les dernières années, notamment en siégeant sur la Table de développement économique. Le portrait socioéconomique et la réalité entrepreneuriale de nos territoires sont similaires et cette fusion est une excellente nouvelle pour tout l’écosystème entrepreneurial de la Vallée-du-Richelieu » mentionne Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

« La communauté d’affaires de la CCIBC est grandissante et dynamique. Il y a un important potentiel de croissance et de développement. Cependant, les moyens financiers de la CCIBC ne permettent pas de mettre en œuvre son beau plan d’action. Nous voyons dans cette fusion une belle occasion mettre en commun nos énergies, pour le bénéfice de la communauté d’affaires » mentionne Anik Cormier, présidente de la CCIBC.

La MRC de la Vallée-du-Richelieu et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sont bien au fait de ce dossier et sont confiantes que cette fusion permettra d’encore mieux soutenir la communauté d’affaire du nouveau territoire élargi.

La CCIVR a d’ailleurs embauché M. Simon Derome, unique employé de la permanence de la CCIBC. Ce dernier possède une belle connaissance du territoire et des membres. De plus, les trois membres du conseil exécutif de la CCIBC siègeront au conseil d’administration de la CCIVR. La CCIVR travaille actuellement à arrimer plusieurs projets, notamment les deux campagnes d’achat local, le calendrier des événements de la prochaine saison, ainsi que le Gala Grand Richelois. En effet, la CCIVR va modifier ses critères d’admissibilité afin que les entreprises et organismes du territoire de la CCIBC puissent également déposer leur candidature, à condition qu’elles respectent les autres critères déjà établis.