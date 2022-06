Un succès pour la cinquième édition MAILLAGE NUMÉRIQUE initiée par Culture Montérégie

La cinquième édition MAILLAGE NUMÉRIQUE sous le thème de la collaboration comme tremplin [hors-frontières] s’est tenue le 2 juin dernier dans les locaux du courtier d’installations participatives temporaires Creos à Saint-Bruno-de-Montarville.

Initiée par Culture Montérégie et présentée par la plateforme d’idées marketing créatives Wittycloud, la soirée, couronnée de succès, a réuni plus de 90 personnes autour d’un panel d’experts chevronnés et de 8 projets inspirants et novateurs provenant de la Montérégie et de Montréal :

La Mie, Philippe Corriveau (Vaudreuil-Dorion)

Plastisapiens, ONF & DPT. (Montréal)

Le vieil homme et la mer, Marie-Claude Daoust (Greenfield Park)

Hexaphone, Troublemakers (Montréal)

Le Théâtrophone, L'Arrière Scène (Beloeil)

La Sentinelle, La série In bocca al lupo (La boîte interactive & mirari) (Montréal)

Téléprésence Scenic, Société des Arts Technologiques (Montréal)

Légendes, Groupe des îles (Boucherville)

« Cet événement permet de créer des collaborations multisectorielles et multidisciplinaires d’où jaillissent des jumelages non conventionnels et novateurs. Je suis fière que Wittycloud ait présenté cette cinquième édition pour démontrer comment les créateurs d’ici peuvent collaborer avec d’autres secteurs d’activité connexes, afin d’assurer la réalisation et le rayonnement de leurs projets. », mentionne Katherine Lachance Lavergne, co-fondatrice de Wittycloud.

Alexandre Lemieux, directeur du développement des affaires et co-fondateur de Creos, partage le fait que : « L’équipe de Creos se considère privilégiée d’avoir accueilli cette rencontre mettant de l’avant le talent créatif qui foisonne en Montérégie; il y a certainement de beaux maillages à l’horizon ! »

La sixième édition MAILLAGE NUMÉRIQUE se poursuivra à l’automne sous le même thème de la collaboration comme tremplin [hors-frontières] avec, à nouveau, un volet Pro incluant panel et formations, afin de supporter les projets du territoire tout au long de l’année.