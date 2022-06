Entrée en vigueur du règlement sur la présence des chiens dans les lieux publics

La Ville de Chambly souhaite informer la population de l’entrée en vigueur du règlement sur la paix et l’ordre (2015-1310), adopté par le conseil municipal lors de l’assemblée du conseil municipal du 7 juin dernier, autorisant du même coup les chiens dans les lieux publics.

Dorénavant, les chiens sont admis dans l’ensemble des parcs de la municipalité. Toutefois, ils devront être tenus à une limite de deux mètres des gradins et des zones prévues pour les spectateurs. Précisons que les chiens sont défendus sur la surface de pratique d’une activité sportive, dans les aires de modules de jeux pour enfants, dans les aires de jeux d’eau, dans les aires de la tenue d’activités organisées ou autorisées par ou sous la direction de la Ville de Chambly. De plus, ils doivent respecter une distance de plus de quatre mètres des aires de jeux, des terrains ou des surfaces d’activités sportives ou autres.

En ce qui a trait au parc Fonrouge, les chiens sont acceptés uniquement dans les sentiers pédestres. Toutefois, ils sont défendus dans les sentiers cyclables (fatbike) et les sentiers de ski de fond.

Rappelons que le règlement 2020-1446 concernant les animaux continue de s’appliquer. Par ailleurs, la réglementation exige toujours l’utilisation de la laisse dans les endroits publics et d’avoir le nécessaire pour ramasser les excréments produits par leur animal et en disposer adéquatement.

Soulignons que la municipalité avait pris soin de sonder les citoyens en mars dernier, afin de connaître leur opinion quant à la présence des chiens dans les lieux publics, permettant au conseil municipal de statuer. À la lumière des résultats obtenus par le sondage, le conseil municipal a statué de façon éclairée quant à l’orientation de ce règlement municipal.