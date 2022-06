Nouvel exécutif pour le Réseau Québec-France

C’est avec enthousiasme que le Réseau Québec-France / francophonie présente l’équipe qui constituera son nouveau comité exécutif pour l’année 2022-2023 :

Président : Jean-Marie Comeau

1ère vice-présidente : France Simard

2ème vice-présidente : Agnès Derouin

Secrétaire : Francine Bouchard

Trésorier : Michel Mathieu

Président ex-officio : André-P. Robert

Le nouveau comité exécutif est déjà en fonction pour assurer à tous les membres du Réseau la continuation des programmes et des activités. Fidèle à sa mission, cette nouvelle équipe s’engage résolument dans le développement du rayonnement de nos 18 associations qui s’actualise déjà avec le nouveau logo. L’année qui vient sera jalonnée de rendez-vous à ne pas manquer.

Fondé le 7 décembre 1971, le Réseau Québec-France/francophonie est un organisme autonome, non partisan, formant un réseau unique avec la Fédération France-Québec/francophonie. Sa mission consiste essentiellement à développer et maintenir une relation franco-québécoise directe et privilégiée. Le Réseau et la Fédération comptent près de 4 000 membres au Québec et en France.