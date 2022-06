Une contribution significative au développement économique et à la croissance des entreprises de la Montérégie

À l’occasion de la publication des résultats de son rapport annuel d’activités et de développement durable pour l’exercice 2021-2022, Investissement Québec présente un bilan très positif quant à son impact sur la croissance des entreprises de la Montérégie et pour le développement d’une économie régionale innovante, inclusive, ouverte et durable.

L’année 2021-2022 a permis de démontrer encore plus clairement la pertinence du mandat élargi que s’est vu confier Investissement Québec, notamment avec la réunion des forces régionales qui s’est concrétisée en juin 2020.

Une contribution majeure à l’économie de la Montérégie

Les experts d’Investissement Québec basés à Brossard ont plus que jamais contribué à la croissance des entreprises d’ici, que ce soit par leurs interventions en financement et investissement, en soutien à l’exportation, en accompagnement technologique ou sur le plan de l’accompagnement-conseil. Voici quelques faits saillants :

766 interventions financières réalisées, pour un financement total de l’ordre de 774,5 millions de dollars : 407,3 millions de dollars en interventions via les fonds propres d’Investissement Québec; 367,1 millions de dollars en financement par ses activités de mandataire du gouvernement.

De solides résultats découlant des démarches d’Investissement Québec International en matière d’attraction d’investissements étrangers et d’accompagnement à l’exportation :

Concrétisation de 12 projets d’investissements étrangers, d’une valeur de 352,5 millions de dollars.

426 accompagnements en soutien à l’exportation

115 projets d’accompagnement technologique réalisés avec les experts d’Investissement Québec – CRIQ.

69 accompagnement-conseil stratégique (ACSMD) pour appuyer la croissance des entreprises.

« En cette deuxième année du nouvel Investissement Québec et de la réunion des forces régionales, nous sommes très heureux d’offrir une panoplie de services complémentaires et essentiels à la croissance et à la durabilité des entreprises de la Montérégie. Aux côtés des acteurs locaux du développement économique et de nos partenaires financiers d’expérience, nous sommes à l’écoute des besoins des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises qui souhaitent faire propulser leurs affaires au Québec et à l’extérieur de nos frontières. » Patrick Guilbault, directeur régional principal, Rive-Sud et Montérégie, Investissement Québec

Des initiatives stratégiques qui ont de l’impact

Parmi les priorités du plan stratégique de la Société, figurent l’augmentation de la productivité des entreprises et la transition de celles-ci vers une économie verte. Les deux initiatives stratégiques lancées par la Société pour soutenir les entreprises en ce sens, soit l’Initiative Productivité innovation et l’initiative Compétivert, ont toutes deux généré un intérêt dépassant les attentes initiales.

En Montérégie, au 31 mars 2022, un an et demi seulement après le lancement de Productivité innovation, 405,4 millions de dollars de financement ont été octroyés pour 73 projets innovants visant une hausse de productivité. Quant à Compétivert, lancée en mars 2021, Investissement Québec a autorisé 44,8 millions de dollars de financement dans la région.

Répondre aux défis des chaînes d’approvisionnement

Face aux défaillances dans les chaînes d’approvisionnement, Investissement Québec a aussi déployé une initiative visant à encourager et à appuyer les entreprises afin qu’elles profitent de la valeur stratégique de s’approvisionner auprès de fournisseurs de proximité ou à rapatrier au Québec leur production de l’étranger. Grâce à la Stratégie de soutien à l’approvisionnement québécois, Investissement Québec a concrètement collaboré avec plusieurs entreprises pour identifier des solutions pour pallier les retards dans les carnets de commandes, les pénuries de matières premières et les hausses de prix pour les manufacturiers.

Sous le leadership de Patrick Guilbault, directeur régional principal, Rive-Sud et Montérégie, Christine Tardif, directrice régionale, et Philippe Lamarche, directeur régional, l’équipe de professionnels de la région est toujours prête à recevoir les projets des entreprises.

« En quelques années seulement, la réorganisation des interventions gouvernementales en matière d’économie a donné des résultats tangibles à travers la Montérégie. L’accompagnement et le financement des entreprises ainsi que la réalisation de projets innovants ont généré des retombées importantes pour notre région, stimulant sa vitalité socioéconomique. Je salue le travail et l’expertise des équipes d’Investissement Québec. » Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Les entreprises québécoises ont affronté avec aplomb et audace le contexte économique imprévisible, marqué par les ruptures des chaînes d’approvisionnement, une forte inflation, des tensions géopolitiques et le défi de la rareté de main-d’œuvre. Dans ce contexte, grâce à la combinaison de nos services d’accompagnement et de financement, nous avons fait preuve d’agilité et de créativité pour appuyer un nombre grandissant d’entreprises de toutes les régions du Québec, afin qu’elles soient plus innovantes, productives, compétitives et durables. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec

Pour l’ensemble des activités de la Société d’État, c’est près de 9 500 interventions d’accompagnement et de financement qui ont généré des engagements financiers de près de 5 milliards de dollars durant l’année pour soutenir des projets d’une valeur totale de plus de 16 milliards de dollars. Les efforts des équipes d’Investissement Québec ont engendré un rendement de 7,6% pour l’exercice et un rendement moyen de 9,3 % pour les trois dernières années.