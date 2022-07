La Ville de Chambly agrandit son parc industriel

La Ville de Chambly informe les citoyens qu’elle entreprend des travaux d’agrandissement de son parc industrielPour ce faire, la Ville de Chambly a ficelé nombre de dossiers et procédé à l’acquisition de plusieurs terres et terrains. Elle a fait preuve d’une créativité municipale remarquable.

La Ville amorcera dans les prochains jours, des travaux liés à l’agrandissement de son parc industriel, qui permettront le prolongement des infrastructures pour les rues Samuel-Hatt et Jean-Baptiste-Many. Celles-ci favoriseront l’accès à une nouvelle zone industrielle de 1,9 million de pi², laquelle sera subdivisée en lots, qui seront mis en vente par appel de propositions dès le mois de juillet.

Les entreprises qui souhaitent s’y installer seront soumises à un processus de sélection des plus rigoureux. Aussi, elles devront répondre à un ensemble de critères précis, répondant à une vision actuelle, moderne, respectueuse et reflétant une série de valeurs. Elles devront détailler notamment : l’usage projeté de l’entreprise, la qualité architecturale du bâtiment principal, la qualité des aménagements paysagers du site, le pourcentage d’occupation au sol du bâtiment principal, la création d’emplois, la détention d’une certification environnementale ou technologique verte reconnue, être une entreprise locale, partager l’échéance pour la construction du bâtiment principal, assurer la réduction de l’entreposage et du transbordement et, garantir la réduction des nuisances.

Il importe de souligner que ce développement industriel, engendré par le développement de cette nouvelle zone, contribuera à la création de quelque 500 emplois et générera des retombées municipales et économiques positives des plus avantageuses, profitables à la collectivité.

Par ailleurs, la municipalité conservera un terrain de 190 000 pi² dans cette zone industrielle, lequel sera dédié à des fins municipales qui restent à déterminer.