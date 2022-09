Taux de chômage à 5,4 % en août au Canada, en hausse par rapport à juillet

Le soutien financier des gouvernements aux combustibles fossiles dans 51 pays du monde a presque doublé pour atteindre 697,2 milliards $ US en 2021, contre 362,4 milliards $ US en 2020, selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui prévient que ces appuis ...