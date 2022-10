SAQ: 3e ajustement de prix en un peu moins d'un an

La Société des alcools du Québec (SAQ) annonce lundi qu’elle procédera dimanche prochain à des ajustements de prix sur près de 2000 de ses produits.

Une hausse de prix moyenne de 2,4 % sera applicable sur 1458 produits disponibles en tout temps sur les tablettes de ses succursales ainsi que sur son site transactionnel, sauf une centaine qui ne seront augmentés que le 29 janvier prochain car ils sont actuellement en promotion.

Une baisse moyenne de 1,3 % sera appliquée sur 539 produits. Le prix de 1389 autres produits demeurera stable.

La société d’État procède ainsi à un troisième ajustement de prix en un peu moins d’un an. Au début du mois de novembre 2021, la SAQ a annoncé une hausse moyenne de 1,66 % sur 1332 produits alors qu’à la mi-mai, elle a haussé les prix, cette fois de 3,7 % en moyenne sur 2550 produits.

Dans un communiqué publié lundi, la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais, soutient que l'inflation des derniers mois touche aussi les vins et les spiritueux. Elle signale que les demandes des fournisseurs de la SAQ sont en augmentation, notamment à cause de la pénurie de main-d'œuvre et de la hausse du prix des matières liées à l'embouteillage, mais que ses équipes dédiées à la gestion de l'offre ont su négocier à juste prix.

La SAQ ajoute que la hausse des frais de transport maritime et terrestre persiste.

D’autre part, la dépréciation progressive de la valeur de l’euro au cours des derniers mois a fait en sorte que le taux de change pour tous les produits transigés avec cette devise a été réévalué à la baisse, au bénéfice des clients de la SAQ.

Mme Dagenais assure que les nouveaux ajustements de prix reflètent à la fois la réalité des marchés et le souci de préserver une offre de produits exceptionnelle à un prix juste et compétitif.

En juin dernier, la Société des alcools du Québec a affiché un résultat net du quatrième trimestre de 232,6 millions $, en hausse de 12,9 % par rapport à 206 millions $ à la même période l'année précédente. Les revenus ont progressé de 6,7 %.