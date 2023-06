Au Québec, 7218 femmes dans l'industrie de la construction en 2022

Une majorité d'employeurs du Québec considèrent les travailleurs âgés de 60 ans et plus comme «aussi performants», voire «plus performants» que l'ensemble des travailleurs plus jeunes. Ils sont ainsi 64 % à les trouver aussi performants et 19 % à les trouver même plus performants que l'ensemble des travailleurs plus jeunes. Seulement 10 % les ...