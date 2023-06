Construction: plus de visites aux chantiers et de vérifications aux livres

La Commission de la construction du Québec veut poursuivre l'augmentation des vérifications aux livres et des visites aux chantiers, au cours des prochaines années, dans un contexte où l'industrie fonctionne à plein régime.

La CCQ fait état de sa volonté à cet effet dans son Plan stratégique pour 2023-2025 qu'elle a récemment dévoilé.

Par exemple, en 2020, elle avait effectué 999 vérifications aux livres des entreprises de construction, puis 1076 en 2021 et 1255 en 2022.

«Le contexte de surchauffe, jumelé à la pénurie de main-d’œuvre et aux difficultés d’approvisionnement, constitue un terreau fertile à toutes sortes de manœuvres déloyales», écrit-elle dans son plan stratégique.

«Ces raisons légitimisent une attention stratégique de la CCQ pour favoriser la concurrence loyale», ajoute-t-elle.

L'organisation rappelle que durant la période 2020-2022, elle a «ciblé les stratagèmes les plus dommageables» et est ainsi parvenue à améliorer les résultats.

«Le contexte actuel impose de maintenir l’intensité des actions de vérification et d’enquête, notamment en ce qui concerne la lutte contre le travail non déclaré. Pour favoriser la concurrence loyale, la CCQ poursuivra l’augmentation des vérifications aux livres effectuées et des visites sur les chantiers», prévient-elle.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne