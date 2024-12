Alerte: Le Sénat adopte le projet de loi de congé de TPS

Postes Canada et le syndicat de ses 55 000 employés mènent une guerre de mots alors que la grève nationale en est à son 27e jour. Postes Canada a indiqué mercredi que les nouvelles demandes du syndicat étaient «inabordables et insoutenables», affirmant qu'elles coûteraient plus de 3 milliards $ sur quatre ans à un moment où le service postal est ...