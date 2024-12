Postes Canada recommence à accepter le courrier commercial

Postes Canada a commencé à accepter des volumes commerciaux de lettres et de colis alors qu'elle s'efforce de reprendre ses activités normales après une grève d'un mois.

Cependant, le service postal a averti que les Canadiens doivent s'attendre à des retards au cours de la nouvelle année alors qu'il s'occupe de l'arriéré de courrier.

«Étant donné la vaste ampleur du réseau intégré d’établissements de traitement, de postes de facteurs et de bureaux de poste, la stabilisation des opérations prendra du temps», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Il faut s’attendre à des retards de livraison pour le reste de l’année 2024 et en janvier 2025.»

Les employés des postes ont repris le travail mardi où ils ont commencé à traiter le courrier en attente et à accepter les nouveaux envois des clients.

En plus d'accepter les volumes commerciaux à partir de jeudi, les petites entreprises clientes peuvent désormais déposer des colis dans toutes les installations de Postes Canada.

Le service postal a a indiqué que le courrier est traité selon le principe du premier arrivé, premier servi et qu'il commencera à accepter le nouveau courrier international le 23 décembre.

Bien que les expéditions reprennent lentement, le mal est déjà fait pour de nombreux détaillants, a déclaré Matt Poirier, vice-président des relations avec le gouvernement fédéral pour le Conseil canadien du commerce de détail.

«Le boom des ventes de Noël n'a pas été pleinement réalisé cette année», a-t-il affirmé.

Le congé fiscal de la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) aide à compenser une partie du coup, mais la période de magasinage la plus achalandée est déjà terminée, a-t-il précisé.

«Il est tout simplement regrettable que la période précédant le début du congé fiscal, qui est généralement la meilleure période de l'année pour le commerce de détail, ait été bouleversée.»

La grève de Postes Canada a vu d'autres expéditeurs constater une augmentation du volume, ce qui a conduit certains d'entre eux à mettre en place des restrictions, notamment en n'acceptant pas les colis des petits transporteurs.

Fedex a déclaré jeudi avoir levé la limite de dépôt de cinq colis qu'elle avait instaurée pour gérer la demande accrue.

La société de transport a dit qu'elle avait également ajouté des opérations de tri de nuit dans plusieurs centres canadiens et qu'elle évaluait quotidiennement les demandes de ramassage imprévues en fonction des conditions du marché local.

Plus de 55 000 employés ont reçu l'ordre de retourner au travail par le Conseil canadien des relations industrielles après avoir déterminé qu'une entente ne pourrait être conclue avant la fin de l'année.

La société d'État et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes étaient dans l'impasse dans leurs négociations, la médiation fédérale étant en pause, car des questions clés, comme les salaires et l'extension des week-ends, ne semblaient pas voir de progrès.

Le gouvernement a maintenant nommé une commission d'enquête industrielle pour formuler des recommandations d'ici le 15 mai sur la manière de parvenir à une nouvelle entente, tandis que les contrats existants ont été prolongés jusqu'au 22 mai.

Ian Bickis, La Presse Canadienne