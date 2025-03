La demande de protection contre les créanciers de La Baie d'Hudson devant la cour

La Baie d'Hudson doit comparaître de nouveau devant le tribunal, lundi matin, pour demander l'autorisation de procéder à la liquidation de l'ensemble de ses activités, mettant ainsi en péril plus de 9000 emplois.

Le grand magasin, qui détient le titre de plus ancienne entreprise du Canada, affirme avoir été contraint de procéder à une liquidation complète, car des efforts «exhaustifs» n'ont pas permis d'obtenir le financement nécessaire pour maintenir en vie au moins une partie de son empire.

Compte tenu de sa situation financière, l'entreprise souhaite conclure le processus de liquidation d'ici le 15 juin.

Elle se dit toutefois optimiste quant à sa capacité à mobiliser des capitaux et à trouver une solution avec les principales parties prenantes, notamment ses partenaires propriétaires, pour éviter une fermeture complète.

Dans une requête déposée auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, La Baie d'Hudson a déclaré que ses difficultés étaient liées à la faiblesse des dépenses de consommation, aux tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada et à la baisse de l'achalandage des magasins après la pandémie.

Le détaillant possède 80 magasins La Baie d'Hudson, ainsi que trois magasins Saks Fifth Avenue et 13 magasins Saks Off 5th au Canada, en vertu d'un accord de licence.

Tara Deschamps, La Presse Canadienne