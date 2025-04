Long congé de Pâques : ouvert ou fermé?

En raison du long congé pascal du 18 au 21 avril, de nombreux commerces et services verront leurs horaires modifiés, alors que d’autres seront fermés certains jours.

Bien que chaque année ce congé revient, il est souvent difficile de se rappeler si l'on va se cogner le nez sur une porte fermée ou si les heures ont tout simplement changé. C'est pourquoi que l'équipe Néomédia propose un aide-mémoire utile.

Vendredi 18 avril

Lors de la journée du Vendredi saint plusieurs endroit demeurent ouvert en suivant leur horaire habituel tel que : les épiceries, les pharmacies, les centres commerciaux les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Toutefois, les point de service fédéraux et provinciaux, les bureaux de Postes Canada, les banques et les caisses fermeront leurs portes pour la journée.

En ce qui concerne l'horaire des installations sportives et culturelles, les Québécois sont invités à s'informer directement auprès du personnel qui travaille dans ces lieux à savoir s'ils sont ouvert, fermé ou avec des heures diminuées.

Dimanche 20 avril

Durant le jour de Pâques, les épiceries à grande surface et les centres commerciaux seront fermés. La SQDC sera également indisponible.

L'achat d'alcool et spiritueux dans les succursales SAQ Express et dans la plupart des SAQ (Classique) sera possible.

En revanche, les pharmacies, les petites épiceries et les dépanneurs resteront ouverts.

Lundi 21 avril

Le lundi de Pâques tous les commerces suivront leur horaire habituel.

Par contre, les bureaux de Postes Canada et les points de service fédéraux et provinciaux gardent leurs portes fermées.

Exceptions durant le congé

Mentionnons que certains établissements d'alimentation ( de grande et de petite surface) et des pharmacies sont soumis à des conditions particulières pour leur horaire pouvant avoir l'autorisation de rester ouvert.

Deux sortes d’exceptions sont prévues par la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux :

Exceptions en fonction des produits qui sont offerts en vente au détail

Ceux qui offrent principalement en vente, en tout temps, du tabac et des objets liés à son usage, les librairies, les restaurants, les entreprises offrant principalement : des œuvres d’art, des produits d’artisanat, des fleurs ou des produits d’horticulture, des antiquités et de l’huile à moteur et du combustible.

Exceptions en fonction de l’endroit où est situé l’établissement commercial

Les établissements situés dans un centre culturel ou sportif, un centre hospitalier, une aérogare ou une zone touristique.

Pour vous éviter de vous déplacer inutilement, informez-vous auprès des commerçants et des services pour connaître leurs heures d'ouverture et de fermeture.