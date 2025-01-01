Air Canada:ils «nous ont sous-estimés» et on a «mis notre pied à terre» — SCFP-Québec

L'entente de principe survenue in extremis entre Air Canada et le SCFP démontre que «le gouvernement fédéral et la direction d'Air Canada nous ont sous-estimés», ont sous-estimé le mouvement syndical et ont sous-estimé les 10 000 agents de bord qui ont «mis leur pied à terre», affirme le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney.

Le Syndicat canadien de la fonction publique, qui est affilié à la FTQ au Québec, représente les agents de bord d'Air Canada. Ceux-ci ont conclu une entente de principe, tôt mardi matin, après l'intervention de la ministre fédérale de l'Emploi, qui a imposé l'arbitrage, ce qui mettait fin au conflit, et l'intervention du Conseil canadien des relations industrielles, qui avait déclaré la grève illégale.

Qu'est-ce qui a fait qu'une entente de principe a pu survenir, dans un contexte aussi tendu et envenimé? «On a mis notre pied à terre et on s'est fait respecter comme organisation syndicale», a répondu d'emblée M. Gloutney, en entrevue.

Comme les présidents de centrales syndicales du Québec, le président du SCFP-Québec craint que d'autres syndicats subissent le même traitement que les agents de bord sur la scène fédérale, avec la nouvelle loi au Québec qui limite les effets des grèves et lock-out. Il reproche au gouvernement Legault d'avoir «voulu partir en guerre avec nous» avec cette nouvelle loi.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne