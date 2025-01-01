Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Et «sévère»

Travailleurs temporaires: Québec juge qu'Ottawa a agi de «manière très maladroite»

durée 18h00
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Après avoir martelé que le fédéral devait réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec, le ministre Jean-François Roberge juge maintenant qu’Ottawa a été trop «sévère» et qu’il a agi de «manière très maladroite» sur le programme de travailleurs étrangers temporaires, surtout en région.

«C'est notre économie régionale qui paye le prix en ce moment», a affirmé le ministre en point de presse jeudi à l’Assemblée nationale.

La pression monte sur Québec alors que des commerces dans les régions craignent de devoir fermer en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

«On demande à Ottawa de préserver les travailleurs étrangers temporaires qui sont sur le territoire québécois à l'extérieur de Montréal et de Laval. La clause grand-père est extrêmement importante», a soutenu le ministre Roberge.

«On a demandé à Ottawa de répartir les demandeurs d'asile, de revoir l’émission de visas, d'être beaucoup plus sévère parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici sous de faux prétextes», a-t-il ajouté.

Selon Statistique Canada, il y a environ 562 000 immigrants temporaires sur le territoire québécois.

Les consultations sur la planification de l’immigration pour les années 2026 à 2029 ont commencé mercredi soir.

Jean-François Roberge a déjà télégraphié sa volonté de réduire les seuils d’immigration permanents. Il a proposé trois scénarios pour les quatre prochaines années: 25 000, 35 000 ou 45 000 immigrants permanents par année.

Québec prévoit accueillir environ 64 000 immigrants permanents en 2025. En 2024, ce nombre se situait à près de 60 000.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Bois d'oeuvre: l'urgence est maintenant, pas dans deux semaines, dit Unifor

Publié hier à 15h00

Bois d'oeuvre: l'urgence est maintenant, pas dans deux semaines, dit Unifor

L'annonce par l'administration Trump de l'imposition de droits de douane supplémentaires sur le bois d'oeuvre et les produits transformés du bois pourrait signifier «la mort de certains créneaux de notre industrie», craint le syndicat Unifor. «L'urgence est là, pas dans deux semaines», a lancé en entrevue jeudi Daniel Cloutier, directeur ...

LIRE LA SUITE
Trump impose des droits de douane de 10 % aux producteurs de bois d’œuvre

Publié le 30 septembre 2025

Trump impose des droits de douane de 10 % aux producteurs de bois d’œuvre

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir de nouveaux droits de douane qui pourraient accentuer la pression sur les producteurs canadiens de bois d’œuvre et de meubles. Une nouvelle proclamation présidentielle prévoit un droit de douane de 10 % sur les importations de bois d’œuvre et de bois d’œuvre résineux, ainsi qu’une taxe de ...

LIRE LA SUITE
La ministre de l’Emploi exhorte Postes Canada à déposer une nouvelle offre

Publié le 29 septembre 2025

La ministre de l’Emploi exhorte Postes Canada à déposer une nouvelle offre

La ministre de l’Emploi, Patty Hajdu, exhorte Postes Canada à déposer rapidement une offre au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes en grève. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a manifesté jeudi après qu’Ottawa a annoncé des changements radicaux aux activités de la société d’État pour remédier à sa ...

LIRE LA SUITE