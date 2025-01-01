Nous joindre
Entreprises du secteur bioalimentaire

L’écoconception en mouvement : innovations, circularité et PME québécoises

durée 13h00
11 novembre 2025
Par Texte commandité

Technologies émergentes, écoconception des emballages, solutions pour PME et stratégies d'économie circulaire : sept experts québécois présenteront des innovations et discuteront des opportunités de l’écoemballage. Rendez-vous le 13 novembre, de 12 h à 13 h 30, pour le webinaire gratuit de clôture du projet Écoemballage+.

Le Comité 21 Québec accueille Marina Pietrosel de SustainableStrat et Marie Horodecki-Aymes de MHAInsights, expertes en écoemballage et développement durable. Elles présenteront les outils essentiels pour aider les entreprises du secteur bioalimentaire à mieux maîtriser les questions sur la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Zoraïde Bentellis (ITEGA) présentera la mise à jour du guide d'écoconception et les bonnes pratiques de PME. Puisque la question de la chaîne de valeur circulaire est importante dans la recherche de solutions d'emballage, Frederick Vachon de la Société VIA exposera le parcours des matières recyclables dans un centre de tri et partagera des conseils concrets pour améliorer les pratiques de tri des emballages.

Sur les questions d'innovation, Pierre Sarazin (PolyExpert) proposera un survol des grandes tendances en matière de solutions circulaires pour les emballages plastiques souples. Il mettra en lumière les initiatives concrètes de cette entreprise manufacturière dont les activités de recherche et développement sont axées sur la conception de films destinés à soutenir la
transition vers une économie circulaire. Des exemples d'applications, notamment les sachets autoportants et les emballages thermoformés à haute barrière utilisés dans le secteur alimentaire, illustreront ces approches. Cindy Vaucher (Retournzy) présentera les nouveaux
modèles d’affaires fondés sur le réemploi, la mutualisation et l’écoconception. Les leviers de
transition tels que le service-conseil, le financement et les alliances territoriales seront abordés.

En conclusion, suivra l’intervention de Sophie Labonté du Fonds québécois pour le développement durable (FAQDD) pour présenter le programme Écoemballage+ et les perspectives de financement pour les PME.

Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises financent l’entièreté du cycle de vie de leurs emballages. Ce virage réglementaire est une occasion de revoir les pratiques, de se questionner sur les coûts opérationnels et d’améliorer, ensemble, la performance environnementale.
  
Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du programme ÉCOEMBALLAGE+. Une initiative coordonnée par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et soutenue financièrement par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Détails pratiques

- Date : 13 novembre 2025;
- Heure : 12 h à 13 h 30;
- Format : Webinaire en visioconférence;
- Tarif : Gratuit. 

