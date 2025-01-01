Nous joindre
Postes Canada prévoit perdre 30 000 employés par attrition d’ici 2035

durée 18h00
18 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Selon le président-directeur général de Postes Canada, l’entreprise s’attend à perdre jusqu’à 30 000 employés au cours de la prochaine décennie, en raison des départs à la retraite ou des départs volontaires, alors que la société d’État cherche à réduire ses effectifs et à moderniser ses services.

Le PDG Doug Ettinger a détaillé mardi, lors de la réunion publique annuelle de Postes Canada, que l’entreprise allait d’abord recourir à «l’attrition en premier» pour réduire le nombre de ses employés, qui était d’environ 62 000 à la fin de l’année dernière.

La chef des finances de Postes Canada, Rindala El-Hage, a expliqué plus tôt lors de l’assemblée que la société était «effectivement insolvable», avec des pertes dépassant le milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, soit 239 millions $ de plus que les pertes enregistrées au cours de la même période en 2024.

La société d’État a dû recourir à près d’un milliard de dollars de prêts du gouvernement fédéral pour rester à flot jusqu’à présent cette année, car la baisse du courrier postal et les perturbations causées par un conflit de travail en cours ont plongé l’entreprise encore plus profondément dans le rouge.

M. Ettinger a souligné que s’appuyer sur le gouvernement fédéral pour obtenir des aides financières continues n’était pas une stratégie viable et que les changements apportés au mandat du service postal en septembre aideraient l’entreprise à adapter ses activités aux réalités modernes de la distribution du courrier.

Postes Canada a soumis un plan au gouvernement fédéral au début du mois afin de tirer parti de ces changements, mais les détails de la proposition n’ont pas été rendus publics, Ottawa étant en train de l’examiner.

Craig Lord, La Presse Canadienne

L'ACI indique une baisse des ventes immobilières en comparaison avec l'année dernière

Publié le 17 novembre 2025

L'ACI indique une baisse des ventes immobilières en comparaison avec l'année dernière

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) indique que le nombre de propriétés résidentielles qui ont changé de mains en octobre était inférieur à celui de l'année dernière; les prix sont également à la baisse. Le mois dernier, 42 068 maisons ont été vendues à travers le pays, soit une baisse de 4,3 % par rapport à octobre 2024. Toutefois, ...

Le lobby du pétrole et du gaz applaudit la dernière liste des grands projets d'Ottawa

Publié le 14 novembre 2025

Le lobby du pétrole et du gaz applaudit la dernière liste des grands projets d'Ottawa

L'Association canadienne des producteurs pétroliers salue la dernière liste de grands projets présentée par Ottawa, après qu'un autre projet de gaz naturel liquéfié (GNL) eut été retenu. Le premier ministre Mark Carney a annoncé jeudi la deuxième série de projets que son gouvernement soumet au Bureau des grands projets pour examen en tant que ...

La Banque du Canada a envisagé de reporter la baisse prévue en octobre

Publié le 12 novembre 2025

La Banque du Canada a envisagé de reporter la baisse prévue en octobre

Le Conseil de direction de la Banque du Canada s’est entendu le mois dernier sur la nécessité de baisser son taux directeur, mais le moment précis de cette baisse faisait débat. La banque centrale a publié mercredi le résumé des délibérations relatives à sa décision, prise il y a deux semaines, de baisser le taux directeur d’un quart de point, à ...

