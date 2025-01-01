Il existe des façons d'éviter les dépenses excessives pendant les Fêtes

L'obligation et la pression de dépenser de l’argent pour les cadeaux, les réunions et les voyages pendant la période des fêtes sont-elles trop importantes ?

Le marché du travail est difficile, les dettes étudiantes et de cartes de crédit augmentent, et les prix de nombreux articles restent élevés en raison de l'inflation. Si l'on se sent à court d'argent, Lindsay Bryan-Podvin, thérapeute financière et animatrice du balado «Mind Money Balance», nous affirme que nous ne sommes pas seuls.

Pour éviter d'aggraver la pression sur les finances, il faut profiter des fêtes pour être particulièrement attentif aux dépenses. Il ne faut pas oublier que dépenser de l'argent n'est pas la seule façon de témoigner son amour à ses proches.

«On ajoute à cela toutes les années de nostalgie et la pression que l'on met sur les fêtes pour atteindre une sorte de version parfaite», explique Mme Bryan-Podvin.

De l'établissement d'un budget à la création de ses propres traditions, voici les recommandations d'experts pour éviter le stress financier pendant les fêtes:

Commencer par un budget

Ce qui est présenté comme «la plus belle période de l'année» peut vite devenir stressante, explique Jennifer Seitz, directrice pédagogique de l'application de gestion financière familiale Greenlight. Établir un budget va permettre d'éviter les dépenses excessives en cadeaux, décorations et autres frais liés aux fêtes.

«Il ne faut pas oublier d'inclure les frais de voyage, de livraison, les pourboires de saison, et de savoir combien dépenser dans chaque catégorie. Fixer un plafond va aider à éviter les dettes en janvier», conseille Mme Seitz.

Si l'établissement d'un budget est la première étape, le respecter est tout aussi essentiel.

Mme Bryan-Podvin recommande d'inclure les remboursements de dettes habituels dans le budget des fêtes. Ainsi, il sera possible d'éviter les retards de paiement et l'accumulation de dettes.

Il est également recommandé de comparer les prix.

Lors des achats de cadeaux de Noël, il faut rechercher les soldes, les coupons et autres réductions de fin d'année afin de réduire les dépenses globales, conseille Trae Bodge, expert en magasinage.

«Je suis toujours à l'affût d'un code promotionnel pour bénéficier d'une réduction, d'un remboursement ou de la livraison gratuite. Je crois vraiment en ces outils et je les utilise systématiquement», explique-t-il.

M. Bodge recommande également de rechercher des offres par des extensions de navigateur comme PayPal, Honey et Rakuten.

Déterminer ce qui compte le plus

Les fêtes sont synonymes de générosité, mais dépenser trop d'argent et d'énergie peut nuire au bien-être mental. Définir les priorités aidera à éviter le stress financier.

Mme Bryan-Podvin conseille de noter les dépenses des fêtes: voyages, célébrations, cadeaux, etc. Il faut ensuite se demander si ces dépenses et achats apportent un réel bien-être.

«Cela permettra de prioriser ce qui est le plus important pour vous pendant les fêtes», conclut-elle. Si beaucoup de gens associent leurs dépenses en cadeaux ou leur participation à des événements à l'importance qu'ils accordent à leurs proches, ce n'est pas la meilleure façon d'aborder les fêtes de fin d'année si le budget est serré.

Les experts rappellent qu'il ne faut pas avoir peur de dire «non».

Entre les fêtes de bureau, les réunions de famille et les retrouvailles entre amis, les fêtes de fin d'année peuvent vite devenir accablantes, tant émotionnellement que financièrement. Il ne faut pas hésiter à poser des limites et à refuser une invitation ou un échange de cadeaux.

«La plupart des gens à qui l'on pose des limites comprendront, et certains seront même soulagés», explique Mme Bryan-Podvin.

Parler ouvertement de ses finances peut être difficile, mais exprimer les difficultés financières, notamment les dettes, peut aider la famille et les amis à privilégier des cadeaux ou des activités à petit prix.

Ces dernières années, Mme Seitz a constaté un changement d'attitude: on privilégie désormais les moments précieux partagés en famille plutôt que les dépenses matérielles. «Il est vraiment important que les familles créent d'autres sources de joie qui ne soient pas forcément liées à des achats. Les enfants se souviennent souvent surtout de ces souvenirs et de ces traditions», a-t-elle déclaré.

De nouvelles façons de célébrer ne nécessitent pas forcément de dépenses importantes. Il peut s'agir de choses simples, comme organiser une matinée crêpes en famille, jouer à un nouveau jeu de société ou faire un échange de cadeaux faits maison.

Adriana Morga, The Associated Press