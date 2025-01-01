La SAQ rapporte un résultat net de 336,5 M$ au deuxième trimestre

La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé jeudi un résultat net de 336,5 millions $ au deuxième trimestre de l'exercice financier 2025-2026, qui s’est terminé le 13 septembre.

Il s’agit d’une légère diminution de 1,3 million $ ou de 0,4 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les ventes totales en dollars ont enregistré une hausse de 0,4 % pour atteindre 950,3 millions $. Les ventes en volume se sont établies à 50,7 millions de litres, soit une diminution de 4 %.

Les ventes dans le réseau des succursales et centres spécialisés de la SAQ sont en augmentation de 14,3 millions $ ou de 1,6 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Elles reflètent une baisse des ventes en volume de 0,6 million de litres ou 1,3 %.

Les ventes auprès du réseau des grossistes et des épiciers sont en baisse de 10,7 millions $ ou de 14,8 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent et reflètent une diminution des ventes en volume de 1,5 million de litres ou de 20 %.

Les revenus gouvernementaux ont quant à eux atteint 624 millions $, en baisse de 8 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les sommes redevables au Trésor québécois ont atteint 507 millions $ et celles destinées au gouvernement fédéral se sont chiffrées à 117 millions $.